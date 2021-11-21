Kazada ölen sürücü kusurlu sayıldı

İstanbulİzmir Otoyolu'nda 2019 yılında güvenlik şeridindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki arkadaşının ölümüyle ilgili davada, hayatını kaybeden otomobil sürücüsü kusurlu bulundu. İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Kurulu'nun raporunu inceleyen mahkeme, 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan tır şoförünün beraatına kararı verdi.

Kaza, 2019 yılının temmuz ayında İstanbulİzmir Otoyolu Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya giden Yüksel Temur (38) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Gedelek Mahallesi mevkiinde güvenlik şeridinde bekleyen Metin Ceylan (48) idaresindeki 70 EF 039 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Temur ile yanındaki arkadaşı Abdullah Arslan (37) yaralandı. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Temur ile Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan tır şoförü Metin Ceylan, 10 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından tır şoförü Metin Ceylan hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı. Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Ceylan, davanın ilk duruşmasında arıza yaptığı için tırı emniyet şeridine park ettiğini belirterek, "Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aracımdan ses gelince emniyet şeridinde uygun olan bir yere park ettim. Tırın ikaz lambalarını yaktım. Yaz ayı olduğundan camım açıktı. Sesin geldiği yöne doğru gittiğim sırada arabama bakmaya fırsat kalmadan arkadan büyük bir ses duydum. Bir aracın lastiğinin patladığını düşündüm. Ancak lastikte patlaklık yoktu. Bana çarpan 16 MDV 36 plakalı otomobilin ters yöne geçip savrulup, ters döndüğünü gördüm. Hemen gidip aracın kapısını açtım. İçinde 2 kişi sıkışmış durumdaydı. Jandarmaya ve 112’ye haber verdik. Her şey bir dakika içinde oldu. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Davanın 3’üncü duruşmasında mahkeme kararını verdi. İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Kurulu'ndan gönderilen ölen sürücü Yüksel Temur'un asli kusurlu bulunup, tır şoförü Metin Ceylan'ın ise kusursuz olduğunun belirtildiği raporu dikkate alan mahkeme, sanığın beraatına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.