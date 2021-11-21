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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da ‘Özünüzde İyilik Var’ konferansı

İHA

Yıldırım’da ‘Özünüzde İyilik Var’ konferansı

Yıldırım Belediyesi, Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ile Yıldırımlıları buluşturdu.
Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Aslanhan, ‘Özünüzde İyilik Var’ konu başlığı ile ailede ve bireyde başarı ve mutluluğun sırlarını dinleyicilerle paylaştı.
Yıldırım Belediyesi, 7’den 70’e her yaştan vatandaşın taleplerine cevap verecek projelere imza atıyor. Eylül ayında yapılan ‘Kültür Sanat Çalıştayı’nda ‘vatandaşlar Yıldırım’da ne istiyor’ sorusuna cevap arayan Yıldırım Belediyesi, çıkan sonuçların bir yansıması olarak birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi Sıtkı Aslanhan’ı Yıldırımlı vatandaşlarla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Aslanhan, ‘Özünüzde İyilik Var’ konu başlığı ile ailede ve bireyde başarı ve mutluluğun sırlarını dinleyicilerle paylaştı. Yıldırım Belediyesi olarak alanında uzman kişileri vatandaşlarla bir araya getirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Turgut Cansever diyor ki; ‘Bir şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil şehri imha eder.’ Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak bu anlayış ile gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak insan yetiştirdiğimiz programları önceliyor ve içerisinde insan yetiştirdiğimiz mekanları ilçemize kazandırmak adına çalışıyoruz. Sıtkı Aslanhan hocamızın dediği gibi, insana hizmet edenin kaygısı olmaz, diyoruz. Yıldırım insanımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Tam da Turgut Cansever’in dediği gibi şehirlerimizin geleceğini sadece nesli ihya ederek kurtarabiliriz, ancak bu şekilde ruhu, kimliği ve estetiği olan şehirler inşa edebiliriz. Ruhu, kimliği ve estetiği olan bir Yıldırım inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.

“Gücümüzü Yıldırımlılardan alıyoruz”
Başkan Yılmaz, "‘Kültür Sanat Çalıştayı’nda hemşehrilerimizin bizlerden beklentileri üzerine program takvimimizi planladık. İhsan Fazlıoğlu, Erhan Afyoncu gibi önemli kişileri hemşehrilerimizle buluşturduk. Şimdi de Sıtkı Aslanhan hocamızı Yıldırım’da ağırlıyoruz. İlçe sakinlerimizin programa olan yoğun teveccühü bizleri oldukça memnun etti. Verdiği önemli bilgilerle insanımızın yüreğine dokunduğu için Sıtkı Aslanhan hocamıza teşekkür ediyoruz. Yıldırım’da eğitim ve kültür alanında yaptığımız programları vatandaşlarımızdan aldığımız güçle artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

“İyi çocuk yetiştirmenin yolu iyi ebeveyn olmaktan geçer”
Eğitimci ve Yazar Sıtkı Aslanhan, Yıldırımlıları ‘aile içi eğitim’ konusunda bilgilendirdi. Değişen ve dönüşen dünyada ailelerin bu değişim ve dönüşümü doğru okuyarak çocuklarını bu özenle yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Aslanhan, “Anne baba olarak iyi evlat yetiştirmek istiyorsanız onun gözlerinin içine bakarak onu ne kadar sevdiğinizi söylemelisiniz. Çocuğunuzun başını okşayın ve onun değerli olduğunu dile getirin. İyi bir çocuk yetiştirmenin yolu iyi bir anne baba olmaktan geçer. Bunu siz yapmazsanız başkaları yapar. Sosyal medya ve dijital dünyada yaşanan akımlara çocuklarımız merak salar. Çocuklarımızla kim konuşuyorsa sahibi odur. Tehlikenin farkına varın. Onlarla ilgilenin. Siz insanlara iyi davranırsanız, insanlara karşı dürüst davranırsanız, bütün canlılara ve doğaya saygı duyarsanız çocuğunuz da bu güzellikleri öğrenir. Nezaketi çocuğunuza öğretebilmeniz için kendiniz nazik olmalısınız. Anne baba olarak çocuğunuzun her isteğini yerine getirerek, onları en iyi okullara eğitim verdirerek ebeveynlik vazifenizi en iyi şekilde yaptığınızı düşünürseniz ileride üzülen siz olursunuz. Çocuğunuzun rol modeli sizsiniz. Rol model olacak çocuklar yetiştirmek de sizin elinizde” şeklinde konuştu.
Sıtkı Aslanhan programın ardından fuaye alanında kitaplarını imzaladı.

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