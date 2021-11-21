Zorlu maçı Nilüfer’in gençleri aldı

Nilüfer Belediyespor’un genç voleybolcuları, TVF Kadınlar 2. Lig 5 Grup 6. hafta maçında, rakibi Saloni Mobilya Orhaniye İnegöl Voleybol’u, zorlu ve çekişmeli bir karşılaşmanın ardından 32 yendi.

İki Bursa ekibi, Nilüfer Belediyespor ile Saloni Mobilya Orhaniye İnegöl Voleybol, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçın ilk ve üçüncü setini İnegöl ekibi 2523’lik sonuçlarla alırken, zorlu geçen ikinci seti Nilüfer Belediyespor 2522 kazandı. Dördüncü sette ise Nilüferli genç voleybolcular saha hakimiyetini kurarak bu seti 2512 gibi açık fakla kazandı ve maçı 22 beraberliğe taşıdı. Tiebreak setinde file önü üstünlüğünü bırakmayan Nilüfer’in sultanları bu seti 1511, maçı da 32 kazandı.

Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde eden Nilüfer’in genç sultanları, önümüzdeki hafta 28 Aralık 2021 pazar günü deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak.

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