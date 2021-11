Arama kurtarma gönüllüleri sokak hayvanları için kulübe yaptı NAK gönüllüleri patili dostlar için yuva yaptı Sadece insan için değil, hayvanlar içinde kurtarıcılar

Bursa’da 2004 yılında kurulan ve gönüllülük esasıyla çalışmalar sürdüren Nilüfer Arama Kurtarma(NAK) derneği, kışın yaklaşmasıyla kırsalda yaşayan sokak hayvanları için HEPAD’a ait barınakta kulübe inşa etti.

Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK) üyeleri, HEPAD’a ait barınakta gerçekleştirdiği organizasyonla kırsal bölgede yaşayan sokak hayvanları için kulübe inşa etti. 15 dernek üyesiyle birlikte öğlen 12.00 ile 17.00 saatleri arasında sokaktaki yaşamak zorunda olan patiler için kulübe yapan gönüllüler, sadece insanların değil kendilerine ihtiyaç duyan her canlıya yardım ettiklerini bir kez daha gösterdi. 5 saat süren çalışmaları sonucunda 1520 adetin üzerinde kulübe yapan NAK gönüllüleri bu sığınakları kırsal bölgelere yerleştirilmek üzere HEPAD’a teslim etti.

‘Bir cana dokunmaktan bahsediyoruz'

Geçtiğimiz yıllarda da bu kulübelerden inşa ettiklerini dile getiren NAK Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Bulmuş, “Bugün Her Eve Bir Pati Derneğine destek vermek için geldik. Geçmiş yıllarda da bu etkinliği yaptık. HEPAD kurulduğundan beri onlara destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü NAK olarak bir cana dokunmaktan bahsediyoruz. Bu can sadece insan hayatı değil, patili dostlarımıza da burada kulübe yapma etkinliği, yuvaların boyanması gibi elimizden ne geliyorsa destek olmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonun bizim için insan hayatı kurtarmadan farkı, tedbir amaçlı yapılması. Biz bilmeden birçok cana dokunmuş oluyoruz. Biz burada kulübeleri inşa ediyoruz, HEPAD ise kırsalda yerleştirmesini yapıyor. Kış boyunca üşümesinler, mamaları ıslanmasın diye çabalıyoruz. Bugün 15 gönüllü geldik buraya. Yaklaşık 5 saat sürecek bir etkinlik gerçekleştirdik. Tahminimize göre 1520 tane kulübe yapacağız” ifadelerini kullandı.

İhtiyaçlar patili dostlarımızın isteklerine göre belirleniyor

Sokaktaki canların tamamına ulaşabilmek adına gece gündüz demeden gönüllüleriyle çalışan ve kurdukları barınakta etkinlikler düzenleyen Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) kurucularından Emre Demir, “Bugün yapmış olduğumuz etkinliği geçtiğimiz yıllarda da kış öncesi yapıyorduk. Bu etkinlikte asıl amaç kırsalda yaşamak zorunda bırakılan dostlarımızın bir nebzede olsa yaşamlarını kolaylaştırabilmek. Geçtiğimiz senelerde NAK’la birlikte bu projeyi başlatarak devam ettiriyoruz. Bizim için çok anlamlı bir şey. Gerçekten soğuk havalarla birlikte onların bize daha çok ihtiyacı oluyor. O yüzden çok mutluyuz. Bursa merkez olmak üzere birçok yerde gönüllü ekiplerimizle birlikte besleme yapıyoruz. Öncelikli ihtiyaçlar dostlarımızın isteklerine göre belirleniyor. Kışın mamaları döktüğümüz yerlerde zayiata uğramaması açısından ihtiyaç yerleri neresiyse oraya bırakılacak. Bu kulübelerin tamamı eski malzemelerden yapılıyor. Eski paletleri bir araya getiriyoruz. Böyle de anlamlı bir yanı var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.