Traktör devrildi, sürücüyü ölümden koruma kabini kurtardı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan traktör devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi. Boğazova’dan mahalleye seyir halinde olan sürücü Erdem Güder (33) yönetimindeki traktör, yokuş aşağı inerken virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan traktör devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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