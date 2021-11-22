Gemlik'te 62 çocuk erkekliğe ilk adımını attı

Gemlik Belediyesi’nin toplu sünnet şöleninde çocuklar erkekliğe ilk adımını attı.

Gemlik Belediyesi, sosyal dayanışmayı güçlendiren çalışmalar yaparak toplumun her kesimine ulaşmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği Toplu Sünnet Şöleni’nde 62 çocuk sünnet edildi. Daha sonra gerçekleşen sünnet düğününde çocuklar ve aileleri eğlenceli dakikalar yaşadı.

Şölene Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP ve İyi Parti Gemlik ilçe başkan ve yöneticileri ile aileler katıldı. Şölende aileler piyanist eşliğinde sevilen şarkı ve türküler ile düğün eğlencesini yaşadılar.

Sünnet olan çocuklara kol saati ve Türk bayrağı hediye eden Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın selamlarını iletti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü organizasyon dolayısıyla kutlayan Başkan Dimili “Bu gün erkekliğe ilk adımlarını atan değerli çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Bu güzel günde sizlerle birlik bu sevince ortak olduğumuz için mutluyuz. Çocuklarımıza nazar değmesin, Allah ailelerimize, çocuklarımızın mürüvvetlerini de görmeyi nasip etsin” dedi.

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