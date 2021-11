Nilüfer'de eğitim alanındaki eşitsizliklere dikkat çektiler

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kütüphane Günleri kapsamında düzenlediği iki ayrı söyleşide, eğitim alanında yaşanan eşitsizlikler ele alındı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, “Eşit miyiz?” temasıyla gerçekleştirdiği Nilüfer Kütüphane Günleri, iki ayrı söyleşiyle devam etti. Yaşamın birçok farklı alanında yaşanan eşitsizliklerin dile getirildiği söyleşi dizisinde bu kez, eğitim alanında yaşanan eşitsizlikler ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı masaya yatırıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin, Gümüştepe Mahallesi’nde (Misi) bulunan Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlediği “Eğitimde Eşit Miyiz?” söyleşisine EğitimSen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Çayır ve eğitimciyazar Ayşe Alan konuşmacı olarak katıldı.

Eğitim alanındaki deneyim ve birikimlerini söyleşiye taşıyan Ayşe Alan, “Okullarda toplumsal cinsiyeti konuşmak zor. Üzerine çok iyi çalışılması gereken bir konu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında kafalarda oluşan kalıpları iyi irdelemek gerek. Anaokullarında bile çocukların alanları ve araç gereçleri ayrıştırılmış durumda. Ailede başlayan cinsiyet ayrımı okullarda da devam ediyor. Bu eşitsizlik hem erkeği hem de kadını olumsuz şekilde etkiliyor” dedi.

Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Çayır da konuya akademik çalışmalar üzerinden pencere açtı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olduğunu ifade eden Çayır, “Bugün her toplumda sert bir cinsiyet rejimiyle karşı karşıyayız. Cinsiyet normlarını esnetemezsiniz. Normlara aykırı davranırsanız ayrımcılığa uğrarsınız. Eşitsizliğin analizini yapmak gerekir. Mekânlar, aktörler ve içerikler bu bakış açısını çok etkiliyor. Cinsiyet eşitsizliğinin türünü iyi anlamak gerekir” diye konuştu.

EğitimSen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul da Türkiye’deki eğitim şartları ve eşit erişimi ele aldı. Ekonomik ve sosyolojik şartların insan hayatını rutinleştirdiğini ifade eden Kurul, “Toplumsal baskılar hayatımızı etkiliyor. Her iki cinsiyet de bundan olumsuz etkileniyor. Kentte mütevazı hayat sürerken cinsiyet eşitsizliği de ortaya çıkıyor. Yani sınıfsal eşitsizlik cinsiyet eşitsizliğini de tetikliyor. Demokrasinin okullarda, ailemizde hayatın her alanında geliştirilmesi eşitsizliklere bakış açısını daha anlamlı hale getirecektir” diye konuştu.

Günün ikinci buluşması olan “Eğitimde Eşitlik Kapsamında Yerel Deneyimler” başlıklı söyleşide de ÇEK Başkanı Ayla Okumuş ile ÇYDD Bursa Şube Başkanı Süheyla Kaplan, eğitim alanında yaşanan eşitsizliklere dikkat çekerek, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına yaptıkları çalışmaları sunumla paylaştı.

Ayla Okumuş ÇEK’in Kır Çiçekleri ve ÇEKİMECE, Süheyla Kaplan da ÇYDD’nin Kardelenler, Baba Beni Okula Gönder, Her Kızımız Bir Yıldız projelerinin detaylarını ve bu kapsamda Bursa’da gerçekleştirdikleri çalışmaları, katılımcılara aktardı.

Söyleşilerin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, bütün katılımcılara teşekkür ederek günün anısına hediyeler verdi.

