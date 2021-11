Dünyaya gemi tasarlayan Türkler

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’nde SEFT Genel Müdürü Semih Zorlu, sektördeki gelişmeler ve kariyer fırsatları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Firmanın 2001 yılında kurulduğunu ve 2008 yılına kadar farklı tip tanker, yat, kuru yük, balıkçı gemileri tasarlayıp ürettiklerini aktaran Semih Zorlu, “2008 yılından itibaren savunma sanayii için neler yapılabilir sorusu bizi ulusal ve uluslararası pek çok ihaleye katılmaya itti. Bu sürecin ardından 2009 yılında Avrupa Birliği’nin desteği ile Romanya’nın nehirlerden oluşan sınırlarında karakol görevini görecek 5 adet nehir tipi hızlı karakol botlarını ürettik. Bu botlar SEFT Gemi Tasarım olarak tasarladığımız ilk savunma sanayii ürünümüz oldu.” dedi.

Ticarî ve askerî alanda bir çok proje üzerinde çalıştıklarını belirten Semih Zorlu, “2010 yılında yürütmeye başladığımız denizaltı kurtarma gemisi ve kurtarma ve yedekleme gemilerinin tasarımı dâhil olmak üzere bütün tasarım süreçlerini yürütmeye başladık. Denizaltı kurtarma ana gemisi ve kurtarma ve yedekleme gemileri projesi, pek çok ilki barındıran bir proje. Denizaltı kurtarma operasyonları için dünya üzerinde iki büyük konsept var, biri NATO (NSRS) ve diğeri de US Navy (SRDRS) konseptleri. Bu konseptlerin ikisinin birden icra edilebileceği dünya üzerindeki tek gemi. 600 metre derinliğe kadar ventilâsyon kabiliyeti, içinde yaklaşık 14mW enerji üretildiği ve dağıtımının gerçekleştirildiği, dinamik konumlandırma, yara alan/kaza yapan denizaltının tespiti gibi pek çok operasyonu içinde barındıran ve bir örneğinin olmadığı böylesine zor bir geminin tasarım süreci hakikaten pek çok zorluğu barındırıyordu. Bizim açımızdan şirketimizin büyümesini hızlandıran önemli bir proje olduğu kadar, böylesine farklı tipteki teknolojilerin Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilmiş olması bizim için gurur verici” diye konuştu.

Sismik araştırma gemileri, sar 33 sınıfı sahil botları, Tayland Kraliyet Donanması için tasarlanan askerî denizde ikmal tankeri, MTA Oruç Reis araştırma gemisi, Alemdar denizaltı kurtarma ana gemisi gibi önemli projeleri gerçekleştiren firma dünyanın en büyük powershipi olan Karadeniz powership ile dünyanın en büyük yüzer enerji santraline de imzasını attı. Yüzer enerji santralleri olan powershipler ile kara santralinin kurulması için şartların kısıtlı olduğu bölgelerde savaş ve afet durumlarında acil enerji tedarik edilebiliyor.

Türkiye’nin millî araştırma altyapısına sahip olmasını önemsediklerini dile getiren Zorlu, “Sadece askerî gemilerle nöbet tutarak denizlere sahip çıkamazsınız. Kendinize ait bir araştırma geminiz olmalı. Farkı ülkelere ait araştırma gemilerinin günlük kiralama bedeli 30 bin Euro ve bu gemiler günlük 20 ton yakıt tüketiyor. Bu maliyetlerin yanında bir de ilgili ülkenin gemiyi keyfi olarak geri çekmesi, toplanan dataları da paylaşmaması gibi mahzurlu durumlar ortaya çıkabiliyor. Çok şükür Oruç Reis’le bu sorunu aştık.” şeklinde konuştu.

Gemi inşasının multidisipliner bir alan olduğuna değinen Semih Zorlu, “Teorik veya uygulama fark etmez, derslerinizin hepsini en önden ve dikkatle dinleyin. Her bir anlatılan size iş hayatında önemli altyapılar oluşturacaktır. Üretim yönetimi, VRP, işletme organizasyonu gibi konularda kendinizi geliştirin. Hazırlık İngilizcesi iş yaşamı için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle lütfen mesleki İngilizcenizi geliştirin. Bunun yanında yazışma dilini mutlaka öğrenin. Mühendislerin en fazla sıkıntı yaşadığı konu kendini doğru ifade edememeleri. Yaptığınız işi düzgün raporlamanız ve en iyi şekilde ifade edebilmeniz karşı tarafın güvenini kazanmanız açısından çok önemli. Ve en önemlisi de lütfen kişiliğinizi ve değerlerinizi koruyun. Her durumda ve şartta dürüst ve ahlaklı olmanız güvenilir insan olmanız demektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.