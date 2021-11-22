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Bacaklarından vuruldu; 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı' dedi

DHA

Bacaklarından vuruldu; 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı' dedi


Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da Mert Güney (19) ormanda tabancayla bacaklarından vuruldu. Gelen polislere, kendisini, aralarında husumet bulunan Berat Ö.´nün vurduğunu söyleyen Güney, "Berat´ı babası azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı" dedi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1'inci Kalfa Sokak´ta meydana geldi. Ormanda yaralanan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Güney´in bacaklarından tabancayla vurulduğunu belirledi. Bu sırada polisleri gören Güney, husumetli olduğu Berat Ö. tarafından vurulduğunu belirterek, "Kardeşim, daha önceden Berat'ı yaralamıştı. Berat da gelip beni vurdu. Babası Tekin Ö. de telefonla arayıp Berat´ı azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı" dedi.
Mert Güney, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Güney´in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis Berat Ö. ile babasının yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-11-22 12:57:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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