Ak Parti Teşkilat Akademisi’nin Bursa ayağı tamamlandı

AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Türkiye çapında ‘Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin’ sloganı ile gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi’nin Bursa ayağı büyük ilgi gördü.

Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda yapılan toplantıya AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti ARGE ve Eğitim Genel Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen ve yönetiminin koordinatörlüğünde ve Türkiye çapında 93 bin aktif teşkilat üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen teşkilat içi eğitim programının Bursa etabında 1918 aktif üyeye bilgi ve tecrübe aktarımı yapıldı. AK Parti Bursa teşkilatları tarafından geliştirilen bir teşkilat içi mobil uygulama ile organizasyonda aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olarak hazirun listeleri dijital ortamda alınarak arşivlendi.

İki gün süren eğitim programlarının ilk gününde AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Akdoğan ‘AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider’, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ‘Sessiz Devrimler Çağı Dış Politika’, Şair Yazar Prof.Dr. Nurullah Genç ‘AK Değerler’, AK Parti MKYK Üyesi Yazar Ayşe Böhürler ‘Siyasî İletişim ve Yeni Medya’, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ‘Sessiz Devrimler Çağı’ ve geçmiş dönem Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ‘Reformcu AK Belediyecilik konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Programın ikinci gününde ise önceki dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ‘Savunma Sanayi Teknoloji Ulaştırma’, TBMM İdare Amiri, 2427.Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ‘Dünyanın Yeni Yıldızı: Türkiye’, önceki dönem Sağlık, Çalışma ve Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Yazar Hakan Turgut ‘Etkili İletişim’ ve Eğitimci Yazar Şaban Kızıldağ ‘Motivasyon’ konulu anlatımlarını yaptı.

Bursa teşkilatlarına teşekkür

Programın açılış bölümünde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ardından söz alan AK Parti ARGE ve Eğitim Genel Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, teşkilatların yoğun katılımı ve organizasyon için Bursa teşkilatlarına teşekkür etti.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise AK Parti teşkilatlarının gücünü kendilerini sürekli geliştiren, yenileyen, eğiten yapısından aldığını belirtti. Efkan Ala, 19 yıllık iktidarı boyunca AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin önüne serilen dünyada her alanda söz sahibi bir ülke vizyon ve hedefi doğrultusunda emin adımlarla atılan tüm adımların temelinde her kademeden AK Parti sevdalıları ile teşkilatlarının sürekli öğrenme ve gelişim tutkusunun yattığını vurguladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, açılış konuşmasında AK Parti teşkilatlarının eğitime ve gelişime verdikleri değerin, partilerinin kuruluşundan bu yana aziz milletin kendilerine güvenine ve girilen her seçimde sandıklara yansıyan oylara sirayet ettiğini söyledi. Başkan Gürkan, AK Parti’nin milletin güveninden aldığı gücü vizyoner hizmetlere yansıtan siyaset anlayışı ile Türkiye’nin dünya çapında kat ettiği mesafelere vurgu yaparak, aynı şevk ve heyecanla hep birlikte çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

