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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı verildi.

23 Kasım Salı günü saat 09.00’dan itibaren başlayarak Çarşamba günü saat 09.00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Sağanak yağışların kuvvetli (2150 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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