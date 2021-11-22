Öğretmen yazardan iki kitap

Mustafakemalpaşalı öğretmenyazar Ceyda Kurt Sarı’nın iki kitabı okurlarla buluştu.

Genç yazarın çocuklar için hazırladığı ‘Havuçsever Tarlası’ ve yetişkinler için kaleme aldığı ilk romanı ‘Huzur Bahçesi’, raflardaki yerini aldı.

Akçağlayan İhsan Dikmen İlkokulunda müdür yardımcılığı görevinde bulunan yazar Ceyda Kurt Sarı, ilk romanı Huzur Bahçesi’nde sevgiyle büyüyen genç bir kızın hayatını konu etti. Sarı, “Kitap okuma sevgim, beni yazmaya yöneltti. Özellikle dostlarımın desteği, hikâye ve roman olarak yayın dünyasına adım atmamı sağladı” dedi.

Yazmanın çocukluk yaşlarından beri hayâli olduğunu belirten Ceyda Kurt Sarı, öncelikle çocuklar için hazırladığı kitabın ardından romana yöneldiğini kaydetti.

Mesleği gereği çocuklarla iç içe olduğunu vurgulayan Ceyda Sarı, “Çocuk edebiyatı son yıllarda ülkemizde oldukça çok rağbet görüyor. Bu konuda öncü olan birçok yazar var. İlk kitabım olan Havuçsever Tarlası, çocukların özellikle yardımlaşma duygusunun ön plana alındığı bir eser. Çocuklara küçük yaşlarda örneklerle ve model olunarak verilmesi gereken bu duyguyu, kitabımda çizgilerle anlattım. Bu hikâyede çocuklarda yardımlaşma duygusunun gelişimine katkı sağlayacak örnek davranışlar üzerinde duruldu” dedi.

Ceyda Kurt Sarı’nın Havuçsever Tarlası’nın ardından özellikle gençlere yönelik kaleme aldığı Huzur Bahçesi romanı kasım ayı itibariyle okuyucularla buluştu. İlk roman özelliği taşıyan Huzur Bahçesi’ni anlatan yazar, bir genç kızın hayat şartlarının değişmesiyle yaşadığı zorlukları dile getirdiğini belirtti. Sarı, “Babam, kitap okuma sevgimi çocukluğumdan beri fark ederek beni destekledi. Bana, benden çok inandı. Kardeşim Çağatay’da hayallerim konusunda beni yüreklendirdi. Kitap yazma hayâlime ortak olan hayat arkadaşım Özgür Sarı’nın desteği de hep benimle oldu. Bu heyecanıma eşlik eden tüm dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Genç yazarın Havuçsever Tarlası ve Huzur Bahçesi kitapları, birçok kitabevi ve internet noktalarında satışa sunuldu.

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