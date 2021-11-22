Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

İHA

Kahraman itfaiyeci yangın söndürürken kalbine yenildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri kurtarılamadı.
Olay Orhangazi’nin Dutluca Mahallesinde meydana geldi. Bir evde çıkan yangına müdahale eden Cengiz Topel Figen, yangının kontrol altına alındığı esnada fenalaştı. 30 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 56 yaşındaki Cengiz Topel Figen, bir anda yere yığılınca, kendisine ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Figen'e kalp masajı yapan diğer itfaiye görevlileri, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Cengiz Topel Figen olay yerine gelen 112 ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Hem ilçede hem de mesai arkadaşları arasında sevilen bir sima olan Cengiz Topel Figen hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Cengiz Topel’in mesai arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci şehit oldu
YEREL HABERLER Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiyeci ...
Tam Bana Göre Festival’e ‘Yıldırım’ damgası
YEREL HABERLER Tam Bana Göre Festival’e ‘Yıldırım’ damgası
Öğretmen yazardan iki kitap
YEREL HABERLER Öğretmen yazardan iki kitap
Milli Raketten Altın Madalya
YEREL HABERLER Milli Raketten Altın Madalya
BUÜ’nün 5 yıllık stratejik planı hazır
YEREL HABERLER BUÜ’nün 5 yıllık stratejik planı hazır
Bursa için sarı uyarı
YEREL HABERLER Bursa için sarı uyarı
Ak Parti Teşkilat Akademisi’nin Bursa ayağı tamamlandı
YEREL HABERLER Ak Parti Teşkilat Akademisi’nin Bursa ayağı ...
Bacaklarından vuruldu; 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı' dedi
YEREL HABERLER Bacaklarından vuruldu; 'Babası kafama sıkmasını ...
Sokağa terk edilen köpekler için kulübe yaptılar
YEREL HABERLER Sokağa terk edilen köpekler için kulübe yaptılar
Mudanya Müftülüğünden gençler için İstanbul gezisi
YEREL HABERLER Mudanya Müftülüğünden gençler için İstanbul gezisi
31 yıl önce mezun olan öğrenciler bir araya geldi
YEREL HABERLER 31 yıl önce mezun olan öğrenciler bir araya geldi
Alişan Kapaklıkaya İnegöllülerle buluştu
YEREL HABERLER Alişan Kapaklıkaya İnegöllülerle buluştu
ULUTEK firmalarına e-ticaret ödülü
YEREL HABERLER ULUTEK firmalarına e-ticaret ödülü
TÜBİTAK BİGG hibe desteği alan ilk oyun projesi Ulukoza’dan
YEREL HABERLER TÜBİTAK BİGG hibe desteği alan ilk oyun projesi ...
Dünyaya gemi tasarlayan Türkler
YEREL HABERLER Dünyaya gemi tasarlayan Türkler
Nilüfer'de önce film izlediler sonra yönetmenle söyleştiler
YEREL HABERLER Nilüfer'de önce film izlediler sonra yönetmenle ...
Nilüfer'de eğitim alanındaki eşitsizliklere dikkat çektiler
YEREL HABERLER Nilüfer'de eğitim alanındaki eşitsizliklere dikkat ...
Bursa kent mobilyalarıyla güzelleşiyor
YEREL HABERLER Bursa kent mobilyalarıyla güzelleşiyor
Sosyal medya bağımlılığı ve beğeni beklentisi hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Sosyal medya bağımlılığı ve beğeni beklentisi hayatı ...
Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki bacağından vurdu Bursa'da ormanlık alanda 'Abin kardeşimi vurdu, bende seni öldüreceğim" dedi 5 el ateş etti
YEREL HABERLER Uludağ'ın eteklerinde dehşet...5 el ateş etti, iki ...
Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor
YEREL HABERLER Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor
Tuğçe Isıyel ile öykü okuma atölyesi
YEREL HABERLER Tuğçe Isıyel ile öykü okuma atölyesi
BUSKİ’de hedef sıfır atık ve temiz çevre
YEREL HABERLER BUSKİ’de hedef sıfır atık ve temiz çevre
Büyükşehir’de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı
YEREL HABERLER Büyükşehir’de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.