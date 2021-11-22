Bursaspor iç sahada kazandığından çok kaybetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hesapta olmayan birçok puanı Timsah Park’ın çimlerinde bıraktı. Son olarak İstanbulspor’a mağlup olan yeşilbeyazlı ekibin, taraftarı önünde kazandığı puandan çok kaybettiği puanın yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.
TFF 1. Lig’in 13. haftasında sahasında İstanbulspor’a 42 mağlup olan Bursaspor, iç saha performansı beklentinin çok altında kaldı. Yeşilbeyazlı takım, çıktığı 7 maçta sadece 3 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Tek müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bursa ekibi, taraftarı önünde Samsunspor, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü’nü yenerken, Eyüpspor, Ankaragücü ve İstanbulspor’dan puan alamadı. Yeşilbeyazlılar, sezonun ilk maçında da Adanaspor’la 11 berabere kalmıştı. Bursaspor 7 müsabakada 10 puan hanesine yazdırmasına rağmen, tam 11 puan kaybetmesi camiada büyük üzüntüye neden oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.