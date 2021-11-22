Yumurta üreticisi Bakan Pakdemirli’den destek istiyor

Türkiye’nin önde gelen yumurta üreticileri kooperatiflerinden birisi olan S.S. Başmakçı 2. Nolu Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Abdurrahman Kare, “Artan yem maliyetleri karşısında yumurta üreticilerimiz işin içinden çıkamaz duruma geldi. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’den kanatlı sektörü üreticileri için yeme ve yumurtaya destek bekliyoruz “ dedi.

Son aylarda artan tavuk yemi ve diğer maliyetlerin artması yumurta üreticilerini zor durumda bırakırken S.S. Başmakçı 2. Nolu Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Abdurrahman Kare, Bursa’dan Afyon’a tüm üreticiler için Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’den üreticiler için yardım istedi.

Başkan Abdurrahman Kare, “Fiyatların sürekli yükselmesi yumurta üreticilerimizi zora soktu. Üretmemiz için özellikle yem fiyatlarında süreklilik gerekiyor. Bunun içinde Tarım ve Orman Bakanlığımızdan destek bekliyoruz. Büyükbaşa, kuzuya tarıma, süte destek verilirken kanatlı sektörüne herhangi bir destek alamıyoruz. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’den kanatlı sektörü üreticileri içinde yeme ve yumurtaya destek bekliyoruz. Yapılacak destek yumurta üreticilerine nefes aldıracaktır. Bugün Bursa, Balıkesir, Afyon Çanakkale ve diğer illerimizdeki üreticiler Bakanlığımızdan acil yardım bekliyor. Yeme sürekli zam geliyor bunun önüne bir an önce geçilmelidir” diye konuştu.

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