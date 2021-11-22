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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alemdar, yürüyüş yolu ve spor alanına kavuşuyor

İHA

Alemdar, yürüyüş yolu ve spor alanına kavuşuyor

Osmangazi Belediyesi’nin, Alemdar Mahallesi’nde başlattığı yürüyüş yolu ve spor alanı yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.
İlçede, boş olan her bir metrekareyi vatandaşların faydalanacağı verimli alana dönüştürmek için büyük bir çaba harcayan Osmangazi Belediyesi, yapımına geçtiğimiz hafta başlanan yürüyüş yolu ve spor alanını bitirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık bin 750 metrekarelik yeşil alanda, 300 metre uzunluğundaki yürüyüş yollarının yapımını tamamlayan Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, parkurun zeminini sıcak asfalt ile kapladı.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak, 136 mahallemizin tamamına eşit hizmeti sunmak için büyük özen gösteriyoruz. Ancak, bazı mahallelerimizde küçük çocuk parkı yapmak için bile boş alan bulmak imkânsız. Birçok mahallemizde, vatandaşlarımızın nefes alacağı, mahalle sâkinlerinin bir arada vakit geçirip, çocuklarını götürebilecekleri bir park için kamulaştırma yapmak zorunda kalıyoruz. Belediye olarak, insanımızın talep ve ihtiyacını öncelik olarak kabul ediyor ve yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz” dedi.
Alemdar Mahallesi’nde başlattıkları yürüyüş yolu ve spor parkı yapım çalışmalarının kısa süre içinde tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Başkan Dündar, “Burası da, 300 metrelik yürüyüş yolunun yanı sıra, dış mekân spor aletleri ve park donatı malzemelerinin de konulması ile mahalle sâkinlerimizin birlikte vakit geçirip, spor yapabilecekleri çok güzel bir alana dönüşmüş olacak. Vatandaşlarımıza, şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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