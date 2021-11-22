Bursaspor 3 isimle yollarını ayırdı



Semih ŞAHİN / BURSA, (DHA) Bursaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Gülgüler, yaptığı açıklamada Bursaspor'un Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yollarını ayırdığını belirtti. Bursaspor'un, Türkiye´nin en büyük şehir takımı olduğunu belirten Gülgüler şunları söyledi:

"Son aldığımız yenilgiden dolayı ruhunda Bursaspor sevgisini her zaman barındıran herkesi üzdüğümüzün farkındayız. Futbol bir sonuç oyunu. Yenmek de var yenilmek de. Olmazsa olmazı da mücadele. Eğer sahada mücadele etmiyorsanız o zaman kaybetmeye de mahkûmsunuz. İstanbulspor maçında forma giyen oyuncularımızın hiçbirin niyetlerinden bir şüphemiz yok. İyi oynamadığımız bir maçı kaybettik. Camiamızı üzdük, koyduğumuz hedefin gerisinde kaldık. Bursaspor bir yenilgiyle pes edecek bir takım asla olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Bizler şuna inanıyoruz. Sezon sonunda gülen taraf Bursaspor olacak ve hak ettiği Süper Lig´e adını yazdıracak. Ancak takımımızda yine kaptanlık pazubandını büyük bir gururla taşıdıklarına inandığımız Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bu güne kadar yaptıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz."DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-11-22 19:27:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.