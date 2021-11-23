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Haşerelere karşı mücadele Osmangazi’de haşerelere geçit yok

İHA

Haşerelere karşı mücadele Osmangazi’de haşerelere geçit yok

Osmangazi Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için ilçenin dört bir yanını haşerelere ve kemirgenlere karşı ilâçlıyor.
Osmangazi Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek zararlılara karşı ilâçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bulaşıcı hastalıkların taşınmasına sebebiyet olan haşereler ve kemirgenlere karşı yürütülen mücadelede, belediye ekipleri, rögar kapaklarını açarak içlerine fare ilâçları koydu. Daha sağlıklı bir Osmangazi için ilçenin dört bir köşesinde çalışmalarına devam eden ekipler, uygulamalarında doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilâçlar kullandı. Haşere ve kemirgenlere karşı yürütülen ilâçlama çalışmaları, periyodik olarak ilçenin bütün mahallelerinde devam edecek.

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