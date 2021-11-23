(Özel) Bursa'da kartpostallık görüntüler Karacabey ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen ve döküldüğü noktada longoz ormanı da dahil dalyan ve lagün gölleriyle eşsiz bir doğa alanı olan Kocaçay fotoğrafçıların uğrak noktası olmaya aday

Güney Marmara'nın önemli akarsularını içine alan Kocaçay bugünlerde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bursa’nın Karacabey İlçesi'nden Marmara Denizi'ne dökülen ve döküldüğü noktada longoz ormanı da dahil dalyan ve lagün gölleriyle de eşsiz bir doğa alanı oluşturan Kocaçay; fotoğrafçıların uğrak noktası olmaya aday. Kocaçay'ın sisle birlikte ortaya çıkan güzelliği yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

Uludağ, Uluabat, Manyas Kuş Gölü ile Balıkesir ve Kütahya dağlarından gelen akarsular; Bursa’nın Karacabey ilçesinde diğer akarsularla bir araya gelerek Kocaçay adını alıyor. Bu akarsular yolculukları boyunca çeşitli alüvyonlarla Karacabey’de bir araya geldikten sonra yaklaşık 20 kilometrelik bir yolculukla Marmara Denizine ulaşıyor. Denize döküldüğü noktada ise bir lagün bir dalyan gölü ile bölgenin en önemli yaban hayatı alanlarından Longoz Ormanı'nın oluşmasına vesile olan Kocaçay geçtiği yerlerde insanlığa ve doğaya büyük katkı sağlıyor.

Kocaçay’ın denize döküldüğü alan ise özellikle Marmara Denizin en lezzetli lüfer balığının yaşadığı bölge olarak gösteriliyor. Bunun derenin denize taşıdığı besinlerle de alakalı olduğunu dile getiren balıkçılar; levrek, sarıağız gibi denizin önemli balıklarının da bu bölgede yaşam bulduğunu ifade ediyor. Bayramdere köyünde balıkçılıkla uğraşan Kadir Dova, ‘Dereler de canlıdır. Onları da korumamız lazım. Kocaçay bu yönden bölgemiz için oldukça önemli. Umarım temiz aktığı günleri de görmek nasip olur’ dedi.

Kasım ayı itibariyle özellikle günün erken saatlerinde oluşturduğu sis bulutlarıyla tablo tadında manzaralara neden olan Kocaçay’ı önceki gün yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş bu şekilde fotoğrafladı. Son yıllarda artan fotoğraf hobisi ile Kocaçay'ın gün geçtikçe fotoğrafçıların uğrak mekânı haline gelmesi bekleniyor.

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