Yenişehir’e liseli başkan

Yenişehir Belediyesi’nde gençlerin yönetime katılması ve kamu hizmetlerini öğrenmesi maksadıyla ayda bir gün bir lise son sınıf öğrencisi Belediye Başkanı Davut Aydın’la mesai yapacak.

55 bin nüfuslu ilçede demokratik katılımı yaygınlaştırmak maksadıyla lise son sınıf öğrencileri isteğe bağlı olarak, Millî Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği takvim doğrultusunda, Başkan Davut Aydın’ın mesaisine eşlik edecek. Mahalî idare olarak gençleri yönetilen değil yönetimde paydaş olarak görmek istediklerini belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, konuyla ilgili Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Musa Ayaz ile yaptıkları görüşmenin ardından uygulama sürecini başlatacaklarını belirtti. Davut Aydın, proje kapsamında ilçedeki 800’e yakın lise son sınıf öğrencisinden haftada bir gün olmak kaydıyla seçilen bir gencin, milli eğitimin belirleyeceği takvim doğrultusunda belediyedeki mesaisine eşlik edeceğine söyledi. Başkan Aydın, mesaiye eşlik eden öğrencinin yaşadıklarını daha sonra okulda arkadaşlarıyla paylaşacağını ifade etti.

Başkan Davut Aydın, “Yeni bir diriliş için Türkiye gençlerini umut ve heyecanla bekliyor. Gençlerimize güveniyoruz ve Yenişehir Belediyesi’ndeki bu uygulama ile tecrübenin yalnızca yaşa ve yıllara bağlı bir vasıf olmadığını, bilgi ve görgünün yaşanmışlıklarla yoğrulma, birbirine karışma hâli olduğunu göstermek istiyoruz. Ve unutmamak gerekir ki gençlik hayatın bahar mevsimidir” dedi.

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