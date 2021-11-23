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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitenin gönüllüleri kampüsteki atıkları topladı

İHA

Üniversitenin gönüllüleri kampüsteki atıkları topladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Sürdürülebilir Kampüs Hareketi ile Türkiye’ye örnek olacak çalışmalara imza atıyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından desteklenen proje kapsamında üniversite yöneticileri, akademisyen ve öğrenciler, gün boyu kampüste atık topladı.
Avrupa Atık Azaltma Haftası çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten BUÜ Sürdürülebilirlik Ofisi, Görükle Kampüsü içerisinde atık topladı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Sürdürülebilir Kampüs Projesi koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerden oluşan ekipler ile kampüs içerisindeki atıklar toplandı. 6 farklı gruba ayrılan gönüllüler, yaklaşık 2 saat boyunca kampüs içerisinde belirlenen noktaları temizledi. Çalışma sonunda Mediko önündeki merkezde bir araya gelen gönüllüler, topladıkları atıkları buraya bıraktı.
Kılavuz, Sürdürülebilir Kampüs Projesi kapsamında başlattıkları çalışmaların gösterilen ilgi sayesinde her geçen gün büyümeye devam ettiğini aktardı. Yakın gelecekte bu alanda çalışması için bir araştırma merkezi kuracaklarını açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu konuda çalışmalar yürütecek, proje üretecek bir araştırma merkezi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah ileriki süreçte bir koordinatörlük de kuracağız. Üniversiteler bir şehrin ortak aklını temsil ediyor. Bu ortak akılla yeni fikirler üretiyorlar, yeni buluşlar yapıyorlar ve ürettikleri fikirleri toplumun hizmetine sunuyorlar. Bu anlamda da toplumları bilgilendiriyor ve aydınlatıyorlar. Bütün dünyada karbon salınımının artık telafi edilemez boyutlara geldiği çok iyi anlaşıldı. Ancak insanları kafaları karışık. Bir taraftan modern dünya olarak insanların hizmetine güzel şeyler, iyi şeyler sunulmak isteniyor. Fakat öte taraftan da asırlar sonra torunlarımıza emanet bırakacağımız çevreyi kirletmiş oluyoruz. Bu işi dengede götürmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Rektör Kılavuz, üniversite olarak başlatılan çalışmaların kısa sürede önemli bir destek gördüğünü ve Sürdürülebilir Kampüs Projesi sayesinde, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin çok daha verimli, temiz ve kalite standartlarına uyan bir hâle getirildiğini de sözlerine ekledi.
Sürdürülebilir Kampüs Projesi koordinatörü Prof. Dr. Güray Salihoğlu ise, “Maalesef kampüsümüzün bu güzel doğası atıklarle kirleniyor. Bugün gönüllülerimizle birlikte atıkları toplamaya çalışacağız. Belki hepsini toplayamayacağız. Ancak en azından bu konuya dikkat çekeceğiz. Kendimize ‘Neden bu kadar atık oluşturuyoruz?’ sorusunu sormalıyız. Bu atıklarla tabiatı neden kirletiyoruz? Bu sorulara hep birlikte cevap bulmaya çalışmalıyız. Aramıza katılan bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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