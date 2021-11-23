Evini sanat galerisine çevirdi

Görsel sanatlar dalında birçok ülkenin dikkatini çeken ressam Nihal Dalmazgil, eserlerini sergileyecek mekân bulamayınca resimlerini evinde teşhir etmeye başladı.

El becerisi ile yaptığı tasarımlarla sosyal medyada adından söz ettirirken, katıldığı online sergilerde, festivallerde ve sergilerde de büyük ilgi gören ressam ve tasarımcı Nihal Dalmazgil, Bursa Kız Lisesi Edebiyat Bölümü mezunu. Aynı zamanda Eskişehir AÖF Turizm ve Otelcilik İşletmesi Fakültesinden mezun oldu. Dalmazgil, iki kız evlat ve bir torun sahibi. Resim yapmaya karakalem kursuyla başlayan Dalmazgil, ağırlıklı olarak suluboya yapıyor. Çalışmalarında toz pastel, lavi ve kömür kalem de kullanan sanatçı, mozaik ve sahilden topladığı dal parçalarından hayvan figürlerini de çalışmalarına kattı. Yaptığı çalışmaların işlediği konuya göre farklı detaylar gerektirebildiğini ifade eden Dalmazgil, bazı resimler bir gün sürerken son katıldığı karma sergideki resmi içinse bir ay çalıştığını ifade etti.

Sanatçı, resimlerini evinde oluşturduğu hobi odasında gerçekleştirirken, eserlerini bugüne kadar ya karma sergilerde ya da online olarak teşhir ediyor. Online olarak sergilediği resimleri dünyanın çeşitli ülkelerinde takdir görürken, temalı resimleri ile çeşitli sertifika ve ödüller aldı.

Nihal Dalmazgil, "Şu âna kadar Bursa ve İstanbul’ da birbirinden farklı karma sergilere katıldım. Ülkemiz ve dünyamızı etkileyen pandemi sürecinde evlerimizde geçirdiğimiz bugünler bana yeni çalışmalar yapmam için çok büyük fırsat oldu. Tahminimden daha fazla eserim tamamlanmış oldu. Sosyal medya günümüzde çok önemli bir tanıtım aracı hâline geldi. Gelecek için kişisel sergilerimi açmak istiyorum. Özellikle Bursa'da Ördekli Kültür Merkezinde ve Tayyare Kültür Merkezinde, Mudanya'da Uğur Mumcu Kültür Merkezinde sergi açarak eserlerimi tanıtmak istiyorum. Bursa ve Mudanya belediye başkanlarının desteklerine ihtiyacım var, kendilerinden bu konuda yardım bekliyorum. Son olarak kuracağım bir atölyede kabiliyetli gençlere ders vererek kendilerine resim yapmayı öğreteceğim. Şimdilik evimi sanat galerisi olarak kullanıyorum. Misafirliğe gelenler resimlerimi inceleyerek takdir ediyor " diyerek, çocuklarının gelişimine katkı sağlayabilecekleri hobiler edinmelerini arzu ettiğini istediğini söyledi.

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