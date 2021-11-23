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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acar: "24 Kasımın müjdesi meslek kanunu olsun"

İHA

Acar: "24 Kasımın müjdesi meslek kanunu olsun"

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, eğitimcilerin Türkiye’nin geleceği için önemine dikkat çekti. Milyonlarca eğitimcinin beklediği öğretmenlik meslek kanununa vurgu yapan Acar, “24 Kasımın müjdesi meslek kanunu olsun” dedi.
Eğitim Bir Sen’in 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Gelecek için eğitim, eğitim için öğretmen vazgeçilmezdir” başlıklı paylaşımda eğitimcilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Başkan Acar öncelikli olarak, "Meslek kanunu, öğretmene destek kanunu olmalıdır. Her fırsatta sorunlarımızı dile getirerek, beklentilerimizin karşılanması yönünde atılacak adımları takip ediyoruz. 24 Kasım bu anlamda bir milat olmalı. 24 Kasımın müjdesi meslek kanunu olsun” ifadelerini kullandı.
Başkan Acar yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizi ve milletimizi geleceğe taşıyacak olan nesillerin ruh, fikir ve bilgi dünyasını inşa eden, sorumluluğu yüksek, aynı ölçüde değeri de büyük olan öğretmenlik mesleğinin belli bir tarih aralığına sıkıştırılmadan hak ettiği değeri görmesi, öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını alması geleceğimizin teminatıdır. Eğitimin evreleri değişir, öğretmenin önemi değişmez. Bütün başarılı eğitim sistemlerinin en büyük aktörü öğretmendir. Öğrenci başarısının üzerindeki en etkin faktör de öğretmendir. Öğretmenlik, idealist insanların icra ettiği bir fedakârlık mesleğidir. Salgın sürecinin başından beri öğretmenlerimiz her hâlükârda eğitim yapmaya çalışarak idealizmini, zor şartlar altında bile öğrencilerine bir şeyler öğreterek fedakârlığını ortaya koymuştur. Teknolojinin ve eğitim materyallerinin öğretmen olduğunda bir zenginlik, öğretmen olmadığında dekordan öteye gitmediği, bu süreçte bir kez daha tecrübe edilmiştir. Sanalın asla gerçeğin yerini tutmadığı, uzaktan eğitimin çok sınırlı kaldığı, öğretmenöğrenci etkileşiminin bir hazine kadar kıymetli olduğu herkesçe bir defa daha görülmüştür. Tarihimizin her döneminde büyük sorumluluklar üstlenen, gördüğü itibarla zamana yön veren öğretmenlik, gelecek hedeflerimizin lokomotifidir. Ancak, milletimizin hazinesi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz, geleceği elleriyle şekillendiren öğretmenlerimiz, sorunlarını kökten çözecek, manen mesleği daha da yükseltecek, madden hak ettiklerini takdir edecek bir beklenti dönemindedir. Bu umutlu bekleyiş görülmeli, öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı; öğretmenin gördüğü zararın geleceğimiz adına büyük bir risk olduğu artık bilinmelidir. Bu açıdan, öğretmenlik meslek kanunu, mesleği maddi ve manevi boyutlarıyla ele almalı; mesleğe yeni bir çehre, güçlü bir gelecek kazandırmalıdır. Mesleğe ilk girişten ayrılışa kadar öğretmenlik mesleğinin statüsü yükseltilmeli, niteliği geliştirilmelidir. Öğretmenliğin tanımından haklarına, meslek standartlarından ilkelerine kadar her husus Türkiye’nin gelecek vizyonu ve hedeflerine yakışır içerikte düzenlenmelidir. 24 Kasım, öğretmenleri sadece hatırlama değil, anlama günü olmalıdır.”

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