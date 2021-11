Cüneyt Köz’den veda mesajı - Köz: “Hakkınızı helal edin”

Bursaspor’la yollarını ayıran Cüneyt Köz, veda mesajı yayımladı. Köz, “Bu şanlı armayı terlettiğim her günden gurur duydum ve hep gurur duyacağım. Üzerimde emeği olan herkese ve büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.

Bursaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Cüneyt Köz, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı: “Değerli, büyük Bursaspor Taraftarı. Yaklaşık 2 buçuk sene önce büyük fedakarlıklarla geldiğim Bursaspor'a bugün itibariyle veda ediyorum. Özellikle geçtiğimiz sezon tüm zorluklara rağmen bu formanın ağırlığını bilerek elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum. Her profesyonel futbolcu gibi performans olarak inişli çıkışlı dönemlerim oldu ama hiç bir zaman, şartlar ne olursa olsun armayı yere düşürmedim ve savaşmaktan vazgeçmedim. Bu şanlı armayı terlettiğim her günden gurur duydum ve hep gurur duyacağım. Son olarak üzerimde emeği olan hocalarıma, bizler için gecesini gündüzüne katarak çalışan kulüp personeline, başkanımıza özellikle takım arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin”

