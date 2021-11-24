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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik merkezinde ‘vize’ mesaisi

İHA

Gençlik merkezinde ‘vize’ mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve açıldığı günden bu yana üniversiteli gençler tarafından yoğun olarak kullanılan Görükle Gençlik Merkezi, vize sınavları sebebiyle 4 Aralığa kadar 24 saat kesintisiz hizmet verecek.
Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve kütüphanelerle gençlere konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışma imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, vize sınavları nedeniyle Görükle Gençlik Merkezi’nde 24 saat hizmet uygulamasını yeniden başlattı. Her sınav döneminde yapılan kesintisiz hizmet uygulaması gençlerden büyük ilgi gördü. Özellikle yurtlarda kalan öğrenciler, 20 Kasım 4 Aralık arasındaki vize sınavlarına Görükle Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor.
Gençler ücretsiz internet, çay ve kahve ikramlarının yanı sıra her akşam sıcak çorba servisi ile karınlarını doyurma imkanı buluyor.
Vize sınavlarına Görükle Gençlik Merkezi’nde hazırlanan üniversiteli gençler, özellikle yurtlarda zaman zaman yaşanan internet kesintileri ve aynı odayı birkaç kişiyle paylaşmaları yüzünden gece ders çalışırken zorluk yaşadıklarını belirterek, sunulan bu hizmet nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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