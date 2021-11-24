Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpması kamerada

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Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA´da, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Kusay Eymen U. (7), ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, dün Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi´nde meydana geldi. Onur P. (24) yönetimindeki 70 AAF 105 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kusay Eymen U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kusay Eymen U., ağır yaralandı. Onur P.´nin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kusay U.´nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada otomobilin çarptığı ve çocuğun yere düştüğü anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-11-24 10:55:32



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