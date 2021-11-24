Coca-Cola Hatıra Ormanları’nda 50 bin fidan yeşerecek

Hatıra Ormanları’nın ilk fidanları CocaCola Türkiye Gönüllüleri ve Ege Orman Vakfı yetkililerinin katılımıyla Bursa’da düzenlenen dikim töreninde toprakla buluştu.



Gazlı içecek şirketi CocaCola Türkiye’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda Ege Orman Vakfı’na bağışladığı 50 bin fidanlık hatıra ormanı için Bursa Mudanya ağaçlandırma sahasında fidan dikim töreni düzenlendi. İlk fidanlar, şirketin gönüllüleri tarafından toprakla buluşturuldu.



Fidan dikim etkinliği öncesinde şirket ve vakıf arasında bağış protokolü imza töreni gerçekleşti. İmza töreninde konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, “CocaCola olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleriniz doğrultusunda yürüttüğünüz çalışmalar kapsamında vakfımız iş birliği ile doğaya yaptığınız 50 bin fidanlık katkı çok kıymetli. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir olarak birlikte yeni ormanlar oluşturmayı diliyoruz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.



CocaCola İçecek Türkiye Genel Müdürü Hasan Ellialtı da konuşmasında “Geçtiğimiz yaz tanık olduğumuz orman yangınları hepimizin içini yaktı. Şirket olarak gerek ürünlerimiz gerek soğutucularımızla yardım ekiplerinin yanında olmaya çalıştık. Bugün de ülkemizin yeşil örtüsünü hep beraber büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile ülkemizin geleceği için gösterdikleri tüm çabalar ve bu proje kapsamındaki destekleri için Ege Orman Vakfı’na çok teşekkür ederiz” sözlerine yer verdi.



Törende CocaCola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ise “Böyle anlamlı ve kıymetli bir etkinliğin parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Şirket olarak, daha iyi bir gelecek, sürdürülebilir bir doğal yaşam için bu önemli günde bizlerle birlikte olan sevgili gönüllülerimize, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.



Şirket tarafından yapılan bağış kapsamında, Bursa’nın yanı sıra Adana ve Elazığ bölgelerinde de dikilecek fidanlar büyüyerek, 50 bin ağacın kök saldığı ‘CocaCola Türkiye Hatıra Ormanları’na dönüşecek.

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