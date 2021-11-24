Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Bursaspor Kulübü, İstanbulspor maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor Kulübü’nün İstanbulspor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yeşilbeyazlı takımın sevkiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bursaspor Kulübü'nün 20.11.2021 tarihinde oynanan Bursasporİstanbulspor A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ dolayısıyla Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.