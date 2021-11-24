77 yıl önce öğrencisi tarafından öldürülen dedesinin mezarını arıyor



Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)BURSA'da Ertan Akalın (78), 77 yıl önce öğrencisi tarafından öldürülüp, devlet töreniyle defnedilen öğretmen dedesi Selamettin Hulusi Akalın'ın mezarını arıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dedesinin arşivdeki ölüm belgelerine ve fotoğraflarına ulaşan Akalın, "Hiç değilse öğretmenler gününde dedemin mezarını ziyaret edip, bir Fatiha okumak istiyorum" dedi.

Harmancık ilçesi Akalan köyünde 1944 yılında, öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Selamettin Hulusi Akalın'ın torunu Ertan Akalın, dedesinin yaşadıklarını, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belgeleriyle anlattı. Selamettin Hulusi Akalın, 1906'da Harmancık Medresesi'nin ardından Bursa Medresesi'nde 6´ncı sınıfa kadar okuyup Almanca öğrendi, 1911'de de seferberlik ilan edilmesiyle askere alınıp zabıt vekilliği görevinde bulundu. Selamettin öğretmen, Romanya muharebesinde kolundan yaralanınca, Türk Harp Madalyası ile ödüllendirildi. 1916'da terhis olan Akalın, İstanbul Erkek Muallim Mektebi'ni bitirip, kendi köyünde öğretmenlik yapmaya başladı.

'DEDEMİN SIRTINA KAZMA İLE VURMUŞ'

Dedesinin köydeki bir öğrencisi tarafından öldürüldüğünü söyleyen Ertan Akalın, arşiv belgelerinden öğrendiği olayı şöyle anlattı:

"Dedem öğretmen Selamettin Hulusi Akalın, kendi köyümüz olan Bursa Harmancık Akalan köyünde öğretmenlik yaparken, köyden birisi köy merasına bahçe yapmış. Köy heyeti dedemden hakemlik yapmasını istemiş. Dedem de adama meraya geçmemesini söylemiş. Bunun üzerine adamın oğlu, dedemin öğrencisi, harman yerinde dedemin sırtına kazmayla vurarak yaralamış. Ağır yaralanan dedem, at arabasıyla Bursa'ya hastaneye götürülürken yolda vefat ediyor."

'YETKİLİLERDEN MEZARIN BULMALARINI İSTİYORUM'

Dedesi için dönemin valisi Fazlı Güleç tarafından devlet töreni düzenlendiğini söyleyen Akalın "Bursa Valisi tarafından görev şehidi sayılan dedem, devlet merasimiyle Kuzgunluk taraflarında bir mezarlığa defnedilmiş. Bunu bulduğum belgelerden öğrendim. Dedemin 5 çocuğu da hayatta olmadığı için mezarın yerini bulamıyorum. Yetkililerden dedemin mezarını bulmalarını istiyorum. Her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hep içim buruk kalıyor. Hiç değilse öğretmenler gününde dedemin mezarını ziyaret edip, bir Fatiha okumak istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Harmancık Aydın AKALIN

2021-11-24 12:35:45



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