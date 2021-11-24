Maganda sağa sola böyle ateş açtı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir magandanın etrafa ateş açması kameraya yansıdı. Magandanın sosyal medyada paylaştığı video tepkilere yol açtı.

Olay İnegöl'de seyir halinde olan hafif ticari araçta meydana geldi. Bir şahıs, arkadaşlarıyla seyir halinde olan araçtan dışarıya doğru etrafa ateş açmaya başladı. O anı da görüntüleyen maganda, sosyal medya hesabında paylaştı. Videoyu izleyenler, bu duruma tepki gösterdi. Videoyu izleyen polis ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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