Araçtan tabancayla rastgele ateş açılması kamerada



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, seyir halindeki hafif ticari araçtan tabancayla rastgele ateş açtı. Bu anlar, yanındaki kişi tarafından ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnegöl'de dün akşam kimliği belirsiz kişi, seyir halinde olduğu hafif ticari araçtan tabancayla rastgele çevreye ateş açtı. Bu anlarda ise yanındaki kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Görüntüler, 'Kim demiş mahalleyi kollamıyoruz' notuyla sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, görüntünün paylaşıldığı sosyal medya hesabının da sahte olduğunu saptadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-24 15:39:48



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