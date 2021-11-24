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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan: “Öğretmenlerimizin hakları güvence altında”

İHA

Gürkan: “Öğretmenlerimizin hakları güvence altında”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Öğretmenlerin haklarını güvence altına alacak “Öğretmenlik Meslek Kanunu” çıkarmak için hazırlıkların tamamladığı müjdesini verdi.
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İl Başkanı Gürkan yayınladığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Kasım Öğretmenler günü müjdelerini paylaştı.
Öğretmenlerin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkların tamamlandığı bilgisini veren İl Başkanı Davut Gürkan, “Ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, milletine bağlı nesiller yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizin hakkının ödenmez. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün öğretmenlerimize, ülkemize milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli öğretmenlerimize en güzel öğretmenler günü hediyesini haklarını güvence altına alacak adımlar atarak verdi. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek Öğretmenlik Meslek Kanunuyla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz ”dedi.
3600 ek gösterge müjdesi
Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde Büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenleri korumayı ve gözetmeyi sürdüreceklerini ifade eden İl Başkanı Gürkan, “Haklarını güvence altına alacak Öğretmenlik Meslek Kanunuyla öğretmenlerimiz yerine getirdikleri görev bir kariyer mesleği olarak tanımlanacak. Başta 3600 ek gösterge olmak üzere sağlayacağımız yeni haklar şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Eğitime yüzde 15,7 bütçe ayrıldı
Eğitime büyük önem verildiğini, 2022 yılı eğitim bütçesinin merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sine tekabül ettiğinin altına çizen İl Başkanı Gürkan, “Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Eğitimde son 19 yılda elde ettiğimiz başarılara yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. 2023‘e giderken çocuklarımızı ve istikbalimizi ilgilendiren eğitim konusunda öğretmenlerimizi dünyanın en iyi, en donanımlı ve en huzurlu eğitimcileri haline getirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız” dedi.
Kadın öğretmen sayısı yüzde 60’a ulaştı
Mevcut öğretmen sayısının yüzde 73'ünün AK Parti döneminde atandığını ifade eden İl Başkanı Davut Gürkan, “2002 yılından bu güne 713 bin 625 öğretmen ataması yaptık. Öğretmeleri öğrencileriyle buluşturduk. Burada paylaşmak istediğim çok önemli bir detay var. Kadın öğretmen sayımız yüzde 60’a ulaştı. Kadın öğretmenlerimiz için yasakçı zihniyetlerin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bir kez daha, Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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