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Başkan Dündar, AK Parti teşkilatı ile buluştu Dündar, ilçe yönetimine çalışmalar hakkında bilgi verdi

İHA

Başkan Dündar, AK Parti teşkilatı ile buluştu Dündar, ilçe yönetimine çalışmalar hakkında bilgi verdi

AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’ya değer katan projelere imza attıklarını belirten Başkan Dündar, hizmetleri istişareler neticesinde hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Daha güzel bir Osmangazi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Dündar, “Bu çalışmalarımızı kurumsal bir yapı içerisinde yürütüyoruz. Gerek parti teşkilatı, gerekse vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ederek gerekli adımları atıyoruz” diye konuştu.
Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan, onların görüş ve önerilerini dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı ile bir araya gelerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eğitimden sağlığa, spordan çevre ve tarihi mirasın ayağa kaldırılmasına kadar, ihtiyaç olan her konuda hizmet ürettiklerini ifade eden Dündar, “Gerçekleştirdiğimiz her bir proje ile sadece Osmangazi’ye değil, Bursa’ya değer katıyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sadece Bursa değil, Türkiye’nin adını uluslararası alanda duyuran bir proje. Bugüne kadar 134 farklı ülkeden 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği bir müze. Osmangazi Atletizm Salonu, uluslararası atletizm müsabakalarının düzenleneceği yine Türkiye’nin en büyük kapalı spor salonu. BAREM, sosyal belediyecilikte bugüne kadar yapılmış en büyük proje. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projemiz, zemin artı 5 kat uygulaması ile Türkiye’nin kentsel dönüşüm konusundaki örnek projelerinden biri oldu. Yapımı devam eden Osmangazi Meydanı projemiz, Bursa’nın özlediği meydana kavuşacağı, aynı zamanda çöküntü alanda gerçekleştirilmiş bir kentsel dönüşüm projesi. Hisar Arkeopark, Bursa’nın tarihi geçmişinin gün yüzüne çıktığı bir çalışma. Macera Park, gençlerimizin ve kendini genç hisseden tüm vatandaşlarımızın adrenalin tutkusunu yaşayabilecekleri çok farklı bir proje. Bizler, yol, asfalt ve temizlik gibi rutin belediyecilik hizmetleri dışında, şehre vizyon kazandıracak insan odaklı çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Bundan sonra da, vatandaşımızın talep ve ihtiyaçlarına göre hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Her gün 5560 şantiyede mesai
Belediye olarak, toplumun her kesimi ile bir araya gelerek, onların görüşlerini, talep ve önerilerini dikkate alarak çalışmaya büyük bir özen gösterdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yaptığımız pek çok iş var, bunların her birini tek tek saymak zor. Baktığımız zaman, sadece Fen İşleri Müdürlüğümüzün günlük 5560 şantiyesi var. Bunların dışında pek çok sosyal ve kültürel projemiz var. Osmangazi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızı kurumsal bir yapı içerisinde yürütüyoruz. Gerek parti teşkilatı, gerekse vatandaşlarımız ve STK’larımızla gerçekleştirdiğimiz istişare toplantıları ile varsa eksiklerimizi belirleyip, bunları gidermek için gerekli adımları atıyoruz” diye konuştu.
“2023 hedefleri için kararlı bir şekilde çalışıyoruz”
Konuşmasında ülke ve genel siyasetle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Başkan Mustafa Dündar, Türkiye’nin bulunduğu stratejik konum itibariyle sürekli saldırıların hedefi olduğunu belirtti. Bugün yaşananların da çok ciddi bir ekonomik savaş olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Tüm dünya, ülkemizi hedef almış durumda. Şöyle bir çevremize baktığımızda ne Suriye, ne Irak, ne de Libya kalmış. İnsanların yerinden yurdundan edildiği, canının hiçe sayıldığı bir coğrafya görüyoruz. Bugün belli başlı ülkeler, bizim ülkemiz üzerine açık bir şekilde saldırıda bulunuyor. Bu saldırıları askeri olarak başaramayacaklarını bildikleri için, ekonomi üzerinden devletimize müdahalede bulunuyor. Sınır güvenliğimizi sağlamak için operasyonlar yapıyoruz, bir bakmışsınız dünya ayağa kalkmış, bize saldırıyor. Yükümüz çok ağır. Ancak, ülke ve millet olarak, biz her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve iradeye sahibiz. Tüm bu saldırılara rağmen, 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Vatandaşların taleplerini değerlendirmek adına düzenli bir şekilde istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de, “Bir anlamda bu toplantıları bir strateji toplantısı gibi düşünebilirsiniz. Gayemiz, daha güzel bir Osmangazi, daha güzel bir Bursa. Bu toplantılar vesilesiyle de, karşılıklı görüş alışverişinde bulunup, talep ve önerileri paylaşmış oluyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar da, bu toplantımıza katılarak, belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bizleri bilgilendiriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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