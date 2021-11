40 bin öğretmene 40 bin fidan

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eski Demirtaş çöplüğünün bulunduğu alanı ‘Öğretmenler Korusu’na dönüştürüyor. Alana 2400 fidanın dikimi öğretmenlerin de katıldığı törenle yapılırken, Başkan Aktaş, Bursa’da görevli 40 bin öğretmen ve 1901 okul adına da toplam 41 bin 901 adet fidanın kentin farklı noktalarında toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmen Gününü kutladı. Sabah saatlerinde valilik tarafından düzenlenen kutlama programının ardından farklı okullarda görev yapan öğretmenlerle yemekte buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın da katıldığı program 1992 yılında Mardin’de PKK tarafından şehit edilen Öğretmen Mahmut Çatalkaya’nın eşi Mutlu Çatalkaya’nın konuşmasıyla başladı. Şehit eşinin, yetiştirdiği öğrencileriyle, evlatlarıyla, torunlarıyla yeniden can bulduğunu dile getiren Çatalkaya, “Vatan sağ olsun” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da her ne kadar eğitim konusu, belediye hizmet alanında olmasa da gerek BUSMEK, gerekse de Ana Kucakları aracılığıyla eğitimin bir parçası olduklarını hatırlatarak, toplumu şekillendiren tüm öğretmelerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

41 bin 901 fidan toprakla buluştu

Öğleden sonra da fidan dikimi töreni gerçekleştirildi. Bu yıl öğretmenlere kalıcı bir hediye vermeyi planladıklarını ve her bir öğretmen adına fidan dikmeyi düşündüklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da görev yapan 40 bin öğrenci ve Bursa’daki 1901 okul adına toplam 14 bin 901 adet fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti. Eski Demirtaş çöplüğü olarak kullanılan alanda 2400 fidanı öğretmenlerle birlikte toprakla buluşturan Başkan Aktaş, öğretmenlere seslenerek, “Sizler çok fidanlar yetiştiriyorsunuz. İnsanların hayatına değer katıyorsunuz. Ama biz sizlerin görünen birer fidanlarımız olsun istedik. Eskiden çöplük olarak kullanılan bu alanı ağaçlandırmak da öğretmenlerimize yakışırdı. Burada bir koruluk oluşturacağız ve halkımız burada keyifli vakit geçirecek. Şehri yeşile bezemek adına da önemli bir çalışmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Sizler değerli ve kıymetlisiniz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Rabbim azminizi artırsın” dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın da katıldığı törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de “Bu anlamlı hediye için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her günümüzün Öğretmenler Günü tadında geçmesini diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol mensupları, öğretmenle birlikte fidan dikti.

