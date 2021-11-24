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Limak Enerji Uludağ Elektrik, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı

İHA

Limak Enerji Uludağ Elektrik, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı

Sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürüten Limak Enerji Uludağ Elektrik, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji Uludağ Elektrik, sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda geliştirdiği çalışma ve projeler kapsamında atıkların işlenmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
Atık oluşumunu azaltmaya yönelik uygulamalar ve sistemler geliştirirken, enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştiren Limak Enerji Uludağ Elektrik, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor. Sürdürülebilir bir gelecek için çevre dostu uygulamalarına devam eden şirket, atık yönetimi adımlarıyla da çevresel zararı en aza indirmek, insan sağlığını ve dünyanın kaynaklarını korumak adına çalışmalar yapıyor. Şirket, sıfır atık uygulamasına ilk olarak Bursa’daki genel müdürlük binasına atık toplama kumbaraları yerleştirerek başladı. Ayrıştırılabilir şekilde farklı kategorilerde toplanan atıklar, geri dönüşüme gönderiliyor. Şirket, genel müdürlüğünde başlattığı çalışmayı tüm işletmelerine yayarak, atıkları sıfırlamayı hedefliyor.
Gelecek rotasında enerji ve su sarfiyatının ve atıkların kademeli olarak düşürülmesini planlayan şirket, plastik kullanımının azaltılması ve sıfıra indirgenmesi adına aksiyonlarına sıfır atık uygulaması ile beraber hız kesmeden devam ediyor. Şirket, çalışanlarını da atık yönetim sistemine dahil ederek dünyanın sürdürülebilirliğine ve topluma katkı sağlıyor. İsrafı önlemeyi, doğal kaynakları verimli kullanmayı, biyoçeşitliliği korumayı ve atık miktarını azaltmayı amaçlayan şirket, atıkları kaynağında ayrıştırıp geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Şirket, 2022 yılı sonuna kadar diğer bölge müdürlükleri için de Sıfır Atık Belgesi almayı planlıyor.
Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, ‘Sıfır atık yaklaşımı, hem Türkiye hem dünyada verimliliğin artması ve israfın önüne geçilerek maliyetlerin azaltılması, hammadde kaynağı oluşturulması gibi birçok olumlu sonuçlar ortaya çıkarırken aynı zamanda çevresel risklerin azaltılmasına zemin hazırlıyor. Ülkemizin hem doğasının korunmasında hem milli ekonomimize katkılarının yanı sıra sıfır atık yöntemleriyle karbon ayak izimizi azaltarak dünyanın geleceğini koruyabiliriz. Şirket olarak biz de hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi ve gelecek için sıfır atık anlayışı ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gereksiz kullanımın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla atıklarımızı ayrıştırıyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Atıklarımızı ayrıştırıp, bölümlendirerek çevresel risklere karşı farkındalık oluşturuyoruz. 1 ton atık kağıt 20 ailenin aylık enerjisine eş değer olurken, sadece bir pilin ayrıştırılmasıyla 800 bin litre su ve 4 m2 toprağın zarar görmesi engelleniyor. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya ve ülke bırakmak için bu çalışmalar hayati önem taşıyor’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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