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Vicdanlı hırsızlar Kanalizasyon kapağını çaldılar, kimse düşmesin diye yerine tahta koydular

İHA

Bursa'da kanalizasyon kapağını çalan hırsızlar, kimse düşmesin diye kanalın üzerini tahtayla kapattı.

Vicdanlı hırsızlar Kanalizasyon kapağını çaldılar, kimse düşmesin diye yerine tahta koydular

Bursa’da kanalizasyon kapağını çalan hırsızlar, kimse düşmesin diye kanalın üzerini tahtayla kapattı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi iki kişi, kanalizasyon kapağını gözlerine kestirdi. Güvenlik kamerasını fark etmeyen hırsızlardan biri, kapağı yerinden çıkartıp, yuvarlayarak çaldı. Diğer şahıs ise boşalan kapağın yerine kimse düşmesin diye tahta koydu. Bu anlar kameralara yansıdı.

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