Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun son yarışı 4-5 Aralık'ta koşulacak

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Semih ŞAHİN / BURSA (DHA) Türkiye Karting Şampiyonası´nda sezonun 10´uncu ve son yarışı 4-5 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Pisti´nde gerçekleştirilecek.

Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği´nin (BUMOSK) düzenleyeceği yarışta Mini, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master kategorilerinde 2021 Demir Berberoğlu sezonunun şampiyonları belirlenecek.

Sezonun son yarışı için kayıtlar 29 Kasım Pazartesi günü saat 14.00´de sona erecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-11-25 11:01:23



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