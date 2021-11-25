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Bursa'da hırsızlık için girdiği dükkanda yakalanıp dayak yedi, arkadaşlarıyla geri gelip kurşun yağdırdı

İHA

Bursa'da hırsızlık için girdiği dükkanda yakalanıp dayak yedi, arkadaşlarıyla geri gelip kurşun yağdırdı

Bursa'da hırsızlık için bir dükkana gelen şüpheli, işyeri sahibi tarafından yakalanıp darp edildi. Dayak yiyen yiyen hırsız, arkadaşlarını toplayarak geri gelip, iş yerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Nilüfer'e bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Y, hırsızlık için Murat G.'ye ait iş yerine girdi. Bir süre sonra işyeri sahibinin geldiğini fark eden Kenan Y., buradan kaçıp, yan taraftaki başka bir dükkana saklandı. İşyerine hırsız girdiğini fark eden Murat G., güvenlik kamerasından şüpheliyi tespit etti. Çevredeki iş yerlerinin de kameralarını inceleyen Murat G., Kenan Y.'yi saklandığı yerde yakalayıp dövdü. Bir fırsatını bulup kaçan Kenan Y., arkadaşlarını toplayıp geri döndü. Burada taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kenan Y. ile Murat G. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, diğer şüpheliler ise kaçtı. Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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