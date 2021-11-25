Bursaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında yarın akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 20.00.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak. Yeşilbeyazlı takım, Kocaelispor ve İstanbulspor’la oynadığı son iki lig maçını kaybederken, Başkent ekibi de çıktığı son üç müsabakadan puan alamadı. Gençlerbirliği ile Bursaspor son olarak 18 Mayıs 2018’de karşılaşmış ve Ankara temsilcisi sahadan 21 galip ayrılmıştı.

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