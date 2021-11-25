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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler AB-Türkiye İklim Forumu’nda buluştu

İHA

Gençler AB-Türkiye İklim Forumu’nda buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından BUTEKOM'da düzenlenen ABTürkiye Gençlik İklim Forumu'nda öğrenciler, sürdürülebilir ekosistem ve iklim değişikliği konusunda bilgilendirildi.
AB Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi projesi kapsamında 1997 yılından bu yana BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, yıllık etkinlik planı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından AB İklim Diplomasisi Haftası dolayısıyla gençler arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması maksadıyla ABTürkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ArGe Merkezi (BUTEKOM) Konferans Salonu’nda 1525 yaş arasındaki gençlerin iştirâkiyle gerçekleştirilen forumda iklim krizi özelinde karar vericilerin izlemesi gereken yol haritası ve alınması gereken aksiyonlar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.
Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “İklim değişikliğine karşı çözüm üretmek zorundayız. Bu konuda özellikle ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bilgi seviyesini artıracak çalışmalar mutlaka fayda sağlayacaktır. Gençler, geleceğin karar vericileri, sanayicileri ve bilim insanları olacaklar. Bu yüzden iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi gereken en önemli kitle gençlerimizdir. Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen bu anlamlı faaliyetin verimli olmasını diliyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Aksiyonlar hakkında bilgiler verildi
Açılış konuşmasının ardından foruma geçildi. Oturum başkanlığını Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan'ın yaptığı forumda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Efsun Dindar, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Aşkın Birgül, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Endüstriyel Simbiyoz Projesi Uzmanı Nalan Tepe Şençayır, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Danışmanlık Hizmetleri Sorumlusu Gülçin Dündar ve Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nden Çevre Mühendisi Yasin Davan sunum yaptı. Forumda Yeşil Mutabakat kapsamında sürdürülebilir su kaynakları kullanım stratejileri, sürdürülebilir endüstri için yeni nesil arıtma teknolojileri, ileri biyolojik arıtma tesisleri ve proses suyunun geri kazınımı, üretim süreçlerinde karbon ayak izi tespiti ve karbon salınımı azaltıcı iyileştirmeler ve kaynak verimliliğinde iyi uygulama örnekleri ve ülke stratejileri konuları gibi farklı konu başlıkları ele alındı.

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