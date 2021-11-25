Edebiyatın şaheserleri yeniden yorumlanıyor

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Yıldırım Belediyesi, Psikanalitik ÜtopyaDistopya Edebiyatı Atölyesi’nde postmodern eserleri eleştirel gözle okuyarak katılanlara yeni bir soluk kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Dr. Akif Hayta ile Psikanalitik ÜtopyaDistopya Edebiyatı Atölyesi başladı. Birbirinden farklı eserleri eleştirel gözle okuyup, sorgulamak isteyen sanatseverler, Beyazıt Paşa Medresesi’nde yerini aldı. Dr. Akif Hayta ile 10 hafta boyunca sürecek eğitimlerde, ‘Yazar George Orwell'in 1984, ‘Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya’, ‘Yevgeni İvanoviç Zamyatin'in Biz’, ‘Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451’, ‘Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ romanı ele alınacak. Bu hafta ‘George Orwell'in 1984’ romanını ele alan kursiyerler eleştirel değerlendirmelerle birlikte yapı bozuma uğratarak, metnin içindeki çelişkileri ve yeni varsayımları açığa çıkardı.

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