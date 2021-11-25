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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harmancık ayva ile markalaşacak

İHA

Harmancık ayva ile markalaşacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle imzaladığı protokol çerçevesinde HAGEL’in destekleriyle Harmancıklı çiftçilere 6 bin adet ayva fidanı dağıtıldı. Bu projeyle ilçeye yıllık 2,5 milyon TL katkı sağlanması plânlanıyor.
Sanayi kenti olarak öne çıkan Bursa'nın turizm ve tarım gelirlerini artırmak maksadıyla peş peşe hamleler yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de kırsal kalkınmanın sağlanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle kente çok fazla göç veren Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da göçün önüne geçmek maksadıyla bölge ekonomisine değer katacak yatırımları devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Harmancık'ı tarımda ayva markalaştırmayı hedefliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle imzalanan protokol kapsamında daha önce bölge çiftçisine 9 bin adet ayva fidanı dağıtılan Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nin (HAGEL) katkılarıyla Harmancık’ın 25 mahallesindeki 66 üreticiye toplam 6 bin adet ayva fidanı daha dağıttı. Harmancık Belediye binası önünde düzenlenen fidan dağıtım törenine Harmancık Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, projeden yararlanacak çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.
15 bin fidan
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, 2006 yılında 3 bin ve geçen yıl 6 bin ayva fidanının dağıtıldığı Harmarcık’ta son yapılan dağıtımla birlikte toplam 15 bin ayva fidanının toprakla buluşturulduğunu hatırlattı. Özellikle son yıllarda Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kırsal kalkınma yatırımları ile yaban mersini, goji berry, lavanta gibi katma değeri yüksek ürünlerin Bursa tarımı ile buluşturulduğunu hatırlatan Çelik, “Özellikle Harmancık ilçemizin ayva ile daha da öne çıkacağına inanıyorum. Desteğimiz sadece fidan dağıtımıyla sınırlı kalmayacak. Gübre ve ziraat mühendislerimiz aracılığıyla da teknik destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız bir kaç çiftçiye yardımcı olmak değil, Harmancık’ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getirmek. Dağıtılan fidanların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Projeyi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de projeye destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür etti.
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ise, ayva üretimi ile markalaşmak istediklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de katkılarıyla bu hedefe ulaşacaklarına inandığını vurguladı.
Konuşmaların ardından ayva fidanları çiftçilere dağıtıldı.

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