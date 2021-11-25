Mudanya KADES kadınların yanında

Mudanya Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde KADES’i tanıttı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçenin çeşitli yerlerine pankart asarak, KADES'in tanıtımlarının yapıldığı stantlar kurdu. Sahil boyundaki stantta görevli kadın polisler, kadınlara yalnız olmadıklarını, KADES'in tek tuşla şiddete uğrayan kadınların yanında olduklarını anlattı.

KADES standında, Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemine dikkat çekildi. Yetkililer, “KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmî bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek maksadıyla geliştirilmiştir. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimâli olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır" dedi.

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