Kadınlar şiddet mağdurlarına destek için organik pazara akın etti Şiddet gören kadınlara “organik” destek

Bursa'da kadın kooperatifleri, şiddet gören kadınlara destek için organik ürünler pazarı açtı. Armut sirkesinden erişteye ve bebek kıyafetlerinden patiklere kadar her türlü el emeği ve göz nuru eserin satışından elde edilen gelirle şiddet mağduru kadınlara yardım edileceğini duyan kadınlar, organik ürünler pazarına akın etti.

Bursa'da Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı bir faaliyete imza atıldı. Tayyare Kültür Merkezinde kadın kooperatifleri tarafından organik ürünler pazarı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Tarım ve İl Ticaret Müdürlüğü’nün desteğiyle açılan organik ürünler pazarında köylü kadınların ev yapımı ürünleri satışa sunuldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın da ziyaret ettiği pazara kadınlar adeta akın etti. Kadınlar, ev yapımı ürünlerden bol bol alarak hemcinslerine destek oldu.

Organik ürünler pazarında çeşitli köy kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren kadınların ev yapımı gıda maddeleri ile hediyelik eşyalar ve giysiler satışa sunuldu. 13 kadın kooperatifinin katkıda bulunduğu organik ürünler pazarı 2 gün devam edecek. Deveci armudu sirkesinden erişteye ve bebek kıyafetlerinden patiklere kadar her türlü el emeği ve göz nuru eserin satışından elde edilen gelirle şiddet mağduru ve ihtiyaç sahibi kadınlara yardım edilecek.

Bursa Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Nagehan Dörtfidan Doğan, yaptığı konuşmada, "Biz Bursa'da İl Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan ilk kadın kooperatifiyiz. Kooperatifimiz 2015 yılında kuruldu. Ev tekstili, gelinlik, kaftan, filografi, catering ve organizasyon hizmetleri veren bir kooperatifiz. Aynı zamanda dekoratif ve hediyelik ürünlerimiz de var. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün çatısı altında toplanan Tarım ve İl Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı olan kooperatiflerin katıldığı, kadına şiddete dikkat çekmek ile ilgili hazırlanan bir programdayız. Günümüzdeki en önemli mesele kadına şiddet. Kadına şiddetin önlenmesi için ağır cezalardan önce eğitim geliyor. Toplumun yarısı kadın ve yarısı da çocuk yetiştiren kadınlar olduğu için, kadınların eğitilmesi ile birlikte, babalara da okul hizmetinin verilmesine inanan bir kişiyim. Kadınlara şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadınların hayatlarına dokunabilmek, onların bir nebze de olsa maddî olarak desteklenmesi maksadıyla kurulan bir kooperatifiz. Kadınlarımızla birlikte daha güçlü yarınlara hep birlikte, kadın erkek ayrımı olmadan, insan olarak birlikte yol alırsak, daha güçlü bir Türkiye’de bulunacağımıza inanmaktayım’’ dedi.

Doğan, "Bugün burada kooperatifler kendi ürettikleri ürünleri satışa sunuyor. Bunlar, kendi ortaklarının ürettiği ürünler. Buradan kazanılan para ise kooperatif kasalarına ve ihtiyacı olan kadınlarımıza destek için bir yerde toplanıp, onların hayatlarına dokunabilmek maksadıyla harcanacak. Bursa'mızın bütün kadınlarını buraya bekliyoruz. Tayyare Kültür Merkezi’ndeyiz. İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı olan kadın kooperatiflerimiz makarna, reçel, salça gibi ürünleriyle, İl Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı olan kooperatiflerimiz ise ev tekstili, dekoratif ürünler ve hediyelik eşyalarla burada. Bursa'mızın kadınlarının hizmetindeyiz, bütün kadınları bekliyoruz’’ diye konuştu.

Gürsu Ağaköylü Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Merve Çakır, "Bursa’nın verimli toprakları olan Gürsu Ağaköy’den geliyoruz. 14 ortakla bir yıl önce kurduğumuz kooperatifimizde el emeği ve doğal ürünler üretiyoruz. Bizim coğrafî işaretli ürünümüz olan deveci armudu üzerine çalışmalarımız var. Armut sirkesi, armut pekmezi ve armut kurumuz var. Burada kadınlarımızın el emeği ile yaptığı ürünleri, hem kadın istihdamını sağlamak, hem de onları ekonomiye kazandırmak için bir kooperatif kurduk. Henüz bir yıl oldu. Yeni bir kooperatifiz. Aynı zamanda hamur işlerimiz ve reçellerimiz de var. Ürünlerimizi herkesin beğenisine sunuyoruz ve herkesi Tayyare Kültür Merkezi’ne bekliyoruz’’ dedi.

