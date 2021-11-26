Bursa'da yunus polislerinden 'Şok' uygulama

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Bursa'da polis ekipleri tarafından umuma açık alanlarda 'Şok' asayiş uygulaması yapıldı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sıcaksu, Kükürtlü ve Kültürpark mevkilerinde 'Şok' asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada ekipler, park bahçe, umuma açık mekanlarda devriye atarak, denetim yaptı. Yetkililer halkın huzur ve güvenini arttırmak için bu uygulamaların devam edeceğini belirtti.

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