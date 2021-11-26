İnegöl Belediyesi tahsilat servisleri hafta sonu açık olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi tahsilat servisleri hafta sonu açık olacak

İHA

İnegöl Belediyesi tahsilat servisleri hafta sonu açık olacak

İnegöl Belediyesi; emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2’inci taksitlerinin son ödeme gününün 30 Kasım salı olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu. Ayrıca belediyenin 6 ek hizmet binasında hafta sonu tahsilat servisleri hizmet vermeye devam edecek. 30 Kasım salı günü de yine tahsilat servisleri akşam 21.00’a kadar açık olacak.
Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi, ödeme mükellefiyetleri olan vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlara sona güne bırakmadan vergilerini ödemeleri tavsiyesinde bulunuldu.
Online ödeme kolaylığı
İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları kapsamında oluşturulan altyapı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide www.inegol.bel.tr üzerinden EBelediye uygulamasını kullanarak ya da edevlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri de ifade edildi. Ayrıca Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklâm Vergilerinin ödeme seçeneklerine de değinilen açıklamada belediyeye yapılan ödemelerde kredi kartı kolaylığı sağlandığı gibi anlaşmalı bankalar nezdinde de taksit imkânı olduğu belirtildi.
Öte yandan, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2021 yılı 2. Taksit ödemesinin son gününün 30 Kasım 2021 salı günü olması sebebiyle 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günleri 6 Ek Hizmet Binasında tahsilat servisleri hizmetini sürdürecek. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Merkez Ek Hizmet Binası, Yeniceköy Ek Hizmet Binası, Kurşunlu Ek Hizmet Binası, Alanyurt Ek Hizmet Binası ve Tahtaköprü Ek Hizmet Binası tahsilat merkezleri Cumartesi ve Pazar günü 08.0017.00 arasında açık olacak. Cerrah Ek Hizmet Binası da cumartesi günü aynı saatlerde hizmet verecek.
Ödemelerin son günü olan 30 Kasım salı günü ise Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binasında yer alan tahsilat servisi ve emlak gelir servisi 08.0021.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saha personeline teknik eğitim
YEREL HABERLER Saha personeline teknik eğitim
Çevikel: “Kadınlar emeklerine sahip çıksın”
YEREL HABERLER Çevikel: “Kadınlar emeklerine sahip çıksın”
Koçaslan: "Şimdi üretim zamanı"
YEREL HABERLER Koçaslan: "Şimdi üretim zamanı"
Aslanhan kitaplarını İnegöllüler için imzaladı
YEREL HABERLER Aslanhan kitaplarını İnegöllüler için imzaladı
Minderde şampiyonluk Belediyespor'un oldu
YEREL HABERLER Minderde şampiyonluk Belediyespor'un oldu
Bursa’da özel çocuklar bowlingle eğlendi
YEREL HABERLER Bursa’da özel çocuklar bowlingle eğlendi
Nilüfer’e sürdürülebilir iş ödülü
YEREL HABERLER Nilüfer’e sürdürülebilir iş ödülü
Bursa'da inanılmaz kaza kamerada...3 yaralı Mudanya Bursa karayolunda en sağ şeritte arıza yapan otomobil stop etti, arkadan gelen bir otomobil arıza yapan otomobile çarpınca can pazarı yaşandı Şehir güvenlik kameralarına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da inanılmaz kaza kamerada...3 yaralı Mudanya ...
Bursa'da yunus polislerinden 'Şok' uygulama
YEREL HABERLER Bursa'da yunus polislerinden 'Şok' uygulama
Bir caddeden 13 mazgalı böyle çaldılar...Hurdanın fiyatı yükselince rögar hırsızlığı arttı Bursa’da 13 tane mazgalı çalıp kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Bir caddeden 13 mazgalı böyle çaldılar...Hurdanın ...
Kadınlar şiddet mağdurlarına destek için organik pazara akın etti Şiddet gören kadınlara “organik” destek
YEREL HABERLER Kadınlar şiddet mağdurlarına destek için organik ...
Balinanın kusmuğundan yapılan bu kokunun kilosu 16 bin lira Kalp hastalarının kullandığı amber, histeri ve boğmacaya da iyi geliyor
YEREL HABERLER Balinanın kusmuğundan yapılan bu kokunun kilosu 16 ...
Bursaspor’a hem para hem bloke cezası
YEREL HABERLER Bursaspor’a hem para hem bloke cezası
Gençler kardeşlerini üşütmedi
YEREL HABERLER Gençler kardeşlerini üşütmedi
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden "organik ürünler pazarı" Konferanslı organik ürünler pazarında kadınların el emeği doğal ürünleri satışa sunuldu Armut sirkesinden erişteye ve bebek kıyafetlerinden patiklere kadar her türlü el emeği ve göz nuru eserin satışından elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi kadınlara yardım edilecek
YEREL HABERLER Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden ...
Osmangazi’ye yeni bir Ana Kucağı
YEREL HABERLER Osmangazi’ye yeni bir Ana Kucağı
Mudanya KADES kadınların yanında
YEREL HABERLER Mudanya KADES kadınların yanında
İSKO 280 personel alacak
YEREL HABERLER İSKO 280 personel alacak
Nilüferli kadınlar şiddete karşı haykırdı
YEREL HABERLER Nilüferli kadınlar şiddete karşı haykırdı
İnegöl’ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi
YEREL HABERLER İnegöl’ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi
Başkan Dündar: “Şiddetin her türlüsüne dur diyelim”
YEREL HABERLER Başkan Dündar: “Şiddetin her türlüsüne dur diyelim”
Harmancık ayva ile markalaşacak
YEREL HABERLER Harmancık ayva ile markalaşacak
Bursa böbrek hastaları derneği geniş kitlelere ulaşmak istiyor
YEREL HABERLER Bursa böbrek hastaları derneği geniş kitlelere ...
İnegöl’de parklar 7/24 mercek altında
YEREL HABERLER İnegöl’de parklar 7/24 mercek altında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.