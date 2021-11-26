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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na BUÜ damgası

İHA

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na BUÜ damgası

TÜBİTAK tarafından doktora derecesine sahip daha fazla personelin sanayide istihdam edilmesine yönelik başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı’nda Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) başarısı devam ediyor.
BUÜ’nün 2018 yılından itibaren içerisinde yer aldığı TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında yürütülen işbirlikleri, önemli bir rekora doğru ilerliyor. Toplam 583 bursiyerin desteklendiği programa 81 doktora öğrencisini yerleştiren BUÜ, Türkiye genelinde bu alanda açık ara birinci olmayı başardı. TÜBİTAK’ın yayınladığı güncel tabloya göre aktif öğrenci sayısı bakımından ilk sırada yer alan BUÜ’yü; Sabancı, Bursa Teknik, Ankara ve Koç Üniversitesi takip ediyor. Yeni dönem çağrıları için işbirliği protokolleri imzalamaya devam eden üniversite yönetimi, ilk etapta Sanayi Doktora Programı’ndan faydalanan öğrenci sayısını daha yukarılara çıkarmayı hedefliyor.
Üniversite olarak TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na büyük bir önem verdiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ilk sırada yer almanın kendilerini gururlandırdığını, ancak daha fazla doktora öğrencisine ulaşabilmek için işbirliği görüşmelerine devam ettiklerini vurguladı. Güçlü Türkiye hamlesi için TÜBİTAK’ın başlattığı 2244 Sanayi Doktora Programı’nın çok büyük bir önem arz ettiğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Ülkemizin ve milletimizin kalkınması adına devletimiz tarafından başlatılan yerli ve milli teknoloji hamlesini sonuna kadar destekliyoruz. 2244 programının da bu çalışmalar için değerli bir temel oluşturacağına inanıyoruz. Sanayi kuruluşları içerisinde doktora programını sürdürecek öğrencilerimiz, yapacakları ArGe faaliyetleri ile yerli ve milli kalkınma hamlesine büyük katkılar sunacak. Yürütülecek projelerden hem devletimiz, hem üniversitemiz hem de iş dünyası kazançlı çıkacak. TÜBİTAK’tan talebimiz, 2018 ve 2019 yılındaki çağrılarda boş kalan kontenjanlar için sürenin biraz daha uzatılması ve 2020 için yeni çağrılara çıkılmasıdır. Çünkü bu projenin insan kaynağını oluşturan doktora öğrencilerini bulmakta diğer üniversiteler gibi bizler de ciddi sıkıntılar çekiyoruz” diye konuştu.
ÜniversiteSanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına göreve geldikleri ilk günden itibaren büyük bir azimle çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Rektör Kılavuz, 2018 ve 2019 yılında ulaşılan 81 doktora öğrenci sayısının daha da yükseltilmesi için iş dünyası ile protokoller imzalamaya devam ettiklerinin altını çizdi. Genç ve çalışkan bir ekip ile bu faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Kılavuz, programın başarılı olmasında emeği bulunan bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

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