BTSO 15 ülkeden 150 iş adamını Bursa firmalarıyla buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO 15 ülkeden 150 iş adamını Bursa firmalarıyla buluşturdu

İHA

BTSO 15 ülkeden 150 iş adamını Bursa firmalarıyla buluşturdu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği projelerini sürdürüyor. BTSO, makine sektör firmalarının uluslararası ticaretine katkı için hayata geçirdiği UrGe projesi kapsamında Ticaret Bakanlığı destekleriyle 15 ülkeden 150 iş adamını Bursa’da sektör temsilcileriyle bir araya getirdi. Bursa Makine Teknolojileri FuarlarıBUMATECH ile eş zamanlı olarak düzenlenen b2b etkinliğine katılan birçok firma, yabancı firma temsilcileriyle oturdukları işbirliği masasından yeni sözleşmeler imzalayarak kalktı.
Pandeminin etkisiyle yeniden şekillenen küresel ekonomi, iş dünyasında yeni işbirliklerine de kapı aralıyor. Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, nitelikli fuar organizasyonları gibi projeleriyle Bursa ekonomisinin uluslararası alanda daha etkin bir konuma yükselmesine imkân sağlayan BTSO, Ticaret Bakanlığı destekleriyle stratejik sektörlerde gerçekleştirdiği UrGe projelerini de tüm hızıyla sürdürüyor. BTSO, makine teknolojileri alanında kentin üretim potansiyelini sergileyen BUMATECH ile eş zamanlı olarak düzenlediği alım heyeti organizasyonuna başta Rusya, Almanya, İspanya, Ukrayna ve İsviçre olmak üzere 15 ülkeden yaklaşık 150 iş insanı katıldı. Bursa’da sektör temsilcileriyle iş birliği masasında buluşan firma temsilcileri yaptıkları birçok görüşmeden yeni işbirliği sözleşmesi imzalayarak ayrıldı.
İkili iş görüşmelerine Teknokom Makine Basınç Sistemleri firması adına katılan Seval Cömert, alım heyetinin özenle tespit edildiğini ve görüşmelerin sonuç odaklı gerçekleştiğini belirterek, “Bu da işbirliği imkânlarımızı geliştiren en önemli unsur. Son dönemde artan kur baskısı bizleri tamamen ihracata yönlendirdi. Mevcut şartlarda iç piyasadan çok yurt dışına yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu durumu da dikkate aldığımızda alım heyeti organizasyonunun önemi daha da artıyor. Yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuçlar aldık. Ticaret Bakanlığı’mıza ve BTSO’ya teşekkür ediyorum.” dedi.
“Bursa güvenilir partner olarak değerlendiriliyor”
Aycomm firması sahibi Arda Yurdatepen de Polonya’da iş geliştirme alanında danışmanlık faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek, katıldıkları b2b organizasyonunda Polonya ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bursa’nın makine sektöründe önemli bir üretim yeteneğine sahip olduğunu dile getiren Yurdatepen, “Tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, güvenilir partner olması nedeniyle Bursa gibi üretim merkezi şehirleri ön plana taşıyacaktır. Yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim. Dünya piyasalarında gücümüzü artıracak olan bu etkinliğin daha sık yapılması ticarete daha fazla yansıyacaktır. Emeği geçen herkesi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.
Keşif Akıllı Teknolojiler Firması yetkilisi Bülent Akyürek de havacılık araçlarına özel test sistemleri geliştiren ArGe şirketi olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Yerli ve milli hedeflerimize sağladığımız katkılarla birlikte havacılığın ve savunma sanayinin güçlü olduğu Rus firmalarıyla da ticari ilişkilerimiz bulunuyor. Burada ikili iş görüşmeleri kapsamında Rus firmalarıyla yüz yüze görüşme fırsatı bulduk. Bu görüşmelerimizin sonucunda da birkaç firmayla kısa süre içinde sözleşmelerimizi imzalayacağız.” dedi.
“Bursa makine sektöründe çok güçlü”
B2B etkinliğine katılmak üzere Bursa’ya gelen yabancı firma temsilcileri de yaptıkları görüşmelerden duydukları memnuniyeti ifade etti. Alım heyeti organizasyonuna Krusha Crocus firması adına Kosova’dan katılan Selami Hoti, daha önce birkaç kez ziyaret etme fırsatı bulduğu Bursa’da makine sektör temsilcileriyle böylesine önemli bir organizasyonda bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bursa’nın makine sektöründe çok güçlü bir şehir olduğunu dile getiren Selami Hoti, “Türk şirketleriyle yaptığımız görüşmelerin firmamız için çok önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Bursa firmalarıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’da faaliyet gösteren Agrokonsultos firmasını temsilen ikili iş görüşmelerine katılan Romualdas Dudutis, yemek üretim şirketinde faaliyet gösterdiklerini, üretimde kullanılmak üzere ihtiyaç duydukları makineleri temin etmek üzere Bursa’da bulunduklarını söyledi. Makine temini için İsveç firmalarıyla çalıştıklarını belirten Dudutis, buradaki görüşmelerin kendilerine yeni alternatifler sunabileceğini ifade ederek, “Bursa lokasyon olarak çok kritik bir yerde. Buradan Avrupa pazarına ulaşmak bizlere çok önemli bir avantaj sunabilir. Yaptığımız görüşmelerle bu detayları geliştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.
Litvanya merkezli Future Investments firması adına ikili iş görüşmelerinde yer alan Gintare Narkeviciute ise 16 farklı segmentte faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Bursa’nın sanayideki potansiyeliyle gelişime açık bir şehir olduğunu belirten Narkeviciute, iletişim gücü ve iş potansiyelinin yaptıkları görüşmelerle yeni işbirliklerine dönüşeceğine inandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na BUÜ damgası
YEREL HABERLER TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na BUÜ damgası
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
Döviz yükselmiyor, Türk Lirası değersizleşiyor
YEREL HABERLER Döviz yükselmiyor, Türk Lirası değersizleşiyor
Saha personeline teknik eğitim
YEREL HABERLER Saha personeline teknik eğitim
Çevikel: “Kadınlar emeklerine sahip çıksın”
YEREL HABERLER Çevikel: “Kadınlar emeklerine sahip çıksın”
Koçaslan: "Şimdi üretim zamanı"
YEREL HABERLER Koçaslan: "Şimdi üretim zamanı"
Aslanhan kitaplarını İnegöllüler için imzaladı
YEREL HABERLER Aslanhan kitaplarını İnegöllüler için imzaladı
Minderde şampiyonluk Belediyespor'un oldu
YEREL HABERLER Minderde şampiyonluk Belediyespor'un oldu
İnegöl Belediyesi tahsilat servisleri hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi tahsilat servisleri hafta sonu açık ...
Bursa’da özel çocuklar bowlingle eğlendi
YEREL HABERLER Bursa’da özel çocuklar bowlingle eğlendi
Nilüfer’e sürdürülebilir iş ödülü
YEREL HABERLER Nilüfer’e sürdürülebilir iş ödülü
Bursa'da inanılmaz kaza kamerada...3 yaralı Mudanya Bursa karayolunda en sağ şeritte arıza yapan otomobil stop etti, arkadan gelen bir otomobil arıza yapan otomobile çarpınca can pazarı yaşandı Şehir güvenlik kameralarına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da inanılmaz kaza kamerada...3 yaralı Mudanya ...
Bursa'da yunus polislerinden 'Şok' uygulama
YEREL HABERLER Bursa'da yunus polislerinden 'Şok' uygulama
Bir caddeden 13 mazgalı böyle çaldılar...Hurdanın fiyatı yükselince rögar hırsızlığı arttı Bursa’da 13 tane mazgalı çalıp kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Bir caddeden 13 mazgalı böyle çaldılar...Hurdanın ...
Kadınlar şiddet mağdurlarına destek için organik pazara akın etti Şiddet gören kadınlara “organik” destek
YEREL HABERLER Kadınlar şiddet mağdurlarına destek için organik ...
Balinanın kusmuğundan yapılan bu kokunun kilosu 16 bin lira Kalp hastalarının kullandığı amber, histeri ve boğmacaya da iyi geliyor
YEREL HABERLER Balinanın kusmuğundan yapılan bu kokunun kilosu 16 ...
Bursaspor’a hem para hem bloke cezası
YEREL HABERLER Bursaspor’a hem para hem bloke cezası
Gençler kardeşlerini üşütmedi
YEREL HABERLER Gençler kardeşlerini üşütmedi
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden "organik ürünler pazarı" Konferanslı organik ürünler pazarında kadınların el emeği doğal ürünleri satışa sunuldu Armut sirkesinden erişteye ve bebek kıyafetlerinden patiklere kadar her türlü el emeği ve göz nuru eserin satışından elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi kadınlara yardım edilecek
YEREL HABERLER Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden ...
Osmangazi’ye yeni bir Ana Kucağı
YEREL HABERLER Osmangazi’ye yeni bir Ana Kucağı
Mudanya KADES kadınların yanında
YEREL HABERLER Mudanya KADES kadınların yanında
İSKO 280 personel alacak
YEREL HABERLER İSKO 280 personel alacak
Nilüferli kadınlar şiddete karşı haykırdı
YEREL HABERLER Nilüferli kadınlar şiddete karşı haykırdı
İnegöl’ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi
YEREL HABERLER İnegöl’ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.