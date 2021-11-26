Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum

DHA

Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36), zorla otomobilde darbettiği iddiasıyla tutuklanan Emre Özer (33) ile tutuksuz sanık Ozan B.'nin yargılanmasına başlandı. Özer´in koronavirüse yakalandığı için katılmadığı duruşmada mahkeme heyetinin dinlediği Eşmen, "Kapıda bulunan güvenlikten yardım istedim. Bu sırada 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum. Emre, beni zorla aracın arka koltuğuna bindirdi" dedi.
Olay, ekim ayında Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Kız arkadaşı ile eğlenmeye giden Burcu Can Eşmen'in yanına, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. Özer, tartıştığı Eşmen'i mekandan zorla çıkartarak kapının önünde bekleyen Ozan B.'nin kullandığı otomobile bindirerek uzaklaştı. Otomobilde şiddet gören Burcu Can Eşmen'in yardım çığlıklarına aracın kırmızı ışıkta durmasıyla çevredekiler yetişti. Korkan Ozan B. ile Emre Özer, otomobili bırakıp kaçtı. Darp raporu olan Eşmen'in şikayeti üzerine yakalanan Emre Özer tutuklandı, Ozan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde haklarında, 'hakaret' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emre Özer ile Ozan B.'nin yargılanmasına başlandı. Tarafların avukatları ile tutuksuz sanık Ozan B. ve şikayetçi Eşmen'in hazır bulunduğu duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün avukatı da dahil oldu.
'İŞLETME MÜDÜRÜ GÖTÜRMEMİ İSTEDİ'
Cezaevinde koronavirüse yakalanan Emre Özer'in katılamadığı duruşmada ifade veren Ozan B., eğlence merkezinde bahşiş karşılığında çalıştığını belirterek "Olay akşamı, işletme müdürü daha önceden tanımadığım Emre Özer ile Burcu Can Eşmen'i istedikleri yere götürmemi söyledi. Bu kişiler, araca binerken ve bindikten sonra tartışıyorlardı. Yolculuk sırasında Burcu Can Eşmen araçtan inmek istedi. Otomobile zarar vermemesi için aracı durdurup, Burcu'nun açtığı kapıyı kapattım. Yola devam ettim. Bir süre sonra da Burcu bağırdığı için aracı durdurdum. Sonrasında korkup ayrıldım" dedi.
'TANIMADIĞIM İNSANLAR BANA YARDIM ETTİ'
Mahkemede söz alan Burcu Can Eşmen ise önceki ifadelerini tekrarlayıp "Eski arkadaşım olan Emre, bana şiddet uyguladığı için ayrıldık. Hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdım. Olay gecesi kız arkadaşımla eğlenmeye gittik. Bu sırada Emre gelip, bana hakaretler savurdu. Sözlü ve fiziksel olarak rahatsızlık verdi. Uzak durmasını istedim, kalçamı sıkarak beni darbetti. Kapıda bulunan güvenlikten yardım istedim. Bu sırada 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum. Emre, beni zorla aracın arka koltuğuna bindirdi. İsmini bilmediğim kişi, şoför mahalline geçerek aracı hareket ettirdi. Emre bana şiddet uygulamaya başladı, darbetti. Şoför koltuğunda oturan kişi 'abla, kusura bakma, benimki ekmek parası' dedi. İzmir yolunda arabadan inmek istediğimde şoför, arabayı yavaşlatıp, sağ tarafa çekip aşağıya indi ve kapıyı kapattı. Bir kez daha kapıya açmak istediğimde Emre göğsüme oturarak beni engelledi. Araç, kırmızı ışıklarda durunca bağırıp, yardım istedim. Tanımadığım insanlar sesimi duyup bize gelince korkup kaçtılar" diye konuştu.
AĞIR CEZADA YARGILANMALARINI İSTEDİ
Mahkemede söz alan müşteki Avukatı Cansu Zeytinoğlu, tutuksuz sanık Ozan B.'nin gerçeği söylemediğini belirtti. Zeytinoğlu, olayın önceden tasarlandığını aktararak sanıkların 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanmalarını talep etti.
Emre Özer'in avukatı ise yaptığı savunmada, müvekkilinin Burcu Can Eşmen ile uzun yıllar ev arkadaşı olduğunu, aralarında zaman zaman anlaşmazlık çıktığını ve olay günü ikisinin birlikte yemek yediklerini belirtti. Eğlence merkezine de müşteki için gittiğini ifade eden avukat, "Kız arkadaşı, ayakta duramayacak kadar alkol aldı. Emre onu kucağına alıp arabasını bindirdi. Emre'nin amacı, evlenmeyi düşündüğü sevdiği kadını evine götürmekti. Tahliyesini istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Emre Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2021-11-26 12:51:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KADES ihbarlarına motosikletli kadın jandarmalar gidecek 
YEREL HABERLER KADES ihbarlarına motosikletli kadın jandarmalar ...
Limak kadına karşı şiddete “dur” diyor
YEREL HABERLER Limak kadına karşı şiddete “dur” diyor
BTSO 15 ülkeden 150 iş adamını Bursa firmalarıyla buluşturdu
YEREL HABERLER BTSO 15 ülkeden 150 iş adamını Bursa firmalarıyla ...
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na BUÜ damgası
YEREL HABERLER TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na BUÜ damgası
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
Döviz yükselmiyor, Türk Lirası değersizleşiyor
YEREL HABERLER Döviz yükselmiyor, Türk Lirası değersizleşiyor
Saha personeline teknik eğitim
YEREL HABERLER Saha personeline teknik eğitim
Çevikel: “Kadınlar emeklerine sahip çıksın”
YEREL HABERLER Çevikel: “Kadınlar emeklerine sahip çıksın”
Koçaslan: "Şimdi üretim zamanı"
YEREL HABERLER Koçaslan: "Şimdi üretim zamanı"
Aslanhan kitaplarını İnegöllüler için imzaladı
YEREL HABERLER Aslanhan kitaplarını İnegöllüler için imzaladı
Minderde şampiyonluk Belediyespor'un oldu
YEREL HABERLER Minderde şampiyonluk Belediyespor'un oldu
İnegöl Belediyesi tahsilat servisleri hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi tahsilat servisleri hafta sonu açık ...
Bursa’da özel çocuklar bowlingle eğlendi
YEREL HABERLER Bursa’da özel çocuklar bowlingle eğlendi
Nilüfer’e sürdürülebilir iş ödülü
YEREL HABERLER Nilüfer’e sürdürülebilir iş ödülü
Bursa'da inanılmaz kaza kamerada...3 yaralı Mudanya Bursa karayolunda en sağ şeritte arıza yapan otomobil stop etti, arkadan gelen bir otomobil arıza yapan otomobile çarpınca can pazarı yaşandı Şehir güvenlik kameralarına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da inanılmaz kaza kamerada...3 yaralı Mudanya ...
Bursa'da yunus polislerinden 'Şok' uygulama
YEREL HABERLER Bursa'da yunus polislerinden 'Şok' uygulama
Bir caddeden 13 mazgalı böyle çaldılar...Hurdanın fiyatı yükselince rögar hırsızlığı arttı Bursa’da 13 tane mazgalı çalıp kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Bir caddeden 13 mazgalı böyle çaldılar...Hurdanın ...
Kadınlar şiddet mağdurlarına destek için organik pazara akın etti Şiddet gören kadınlara “organik” destek
YEREL HABERLER Kadınlar şiddet mağdurlarına destek için organik ...
Balinanın kusmuğundan yapılan bu kokunun kilosu 16 bin lira Kalp hastalarının kullandığı amber, histeri ve boğmacaya da iyi geliyor
YEREL HABERLER Balinanın kusmuğundan yapılan bu kokunun kilosu 16 ...
Bursaspor’a hem para hem bloke cezası
YEREL HABERLER Bursaspor’a hem para hem bloke cezası
Gençler kardeşlerini üşütmedi
YEREL HABERLER Gençler kardeşlerini üşütmedi
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden "organik ürünler pazarı" Konferanslı organik ürünler pazarında kadınların el emeği doğal ürünleri satışa sunuldu Armut sirkesinden erişteye ve bebek kıyafetlerinden patiklere kadar her türlü el emeği ve göz nuru eserin satışından elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi kadınlara yardım edilecek
YEREL HABERLER Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden ...
Osmangazi’ye yeni bir Ana Kucağı
YEREL HABERLER Osmangazi’ye yeni bir Ana Kucağı
Mudanya KADES kadınların yanında
YEREL HABERLER Mudanya KADES kadınların yanında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.