Limak kadına karşı şiddete “dur” diyor

Limak Enerji Uludağ Elektrik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde faturalarında ‘Kadına karşı şiddete "dur" demek için bir ışık da sen yak’ sloganı ve #KayıtsızKalmayın mesajına yer verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği proje kapsamında Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) yönelik ‘Kadına karşı şiddete dur demek için bir ışık da sen yak’ sloganına faturalarında yer veren Limak Enerji Uludağ Elektrik, Birleşmiş Milletler’in (BM) küresel 16 Günlük Aktivizm kampanyasının bir parçası olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi tarafından düzenlenen #KayıtsızKalmayın kampanyasına da destek oldu. Şirket, kampanyanın #KayıtsızKalmayın hashtag’ine de faturalarında yer vererek tüm müşterilerine ulaştırdı.

Çalışanları ile #KayıtsızKalmayın mesajını içeren bir video çalışması da oluşturan şirket, konu ile ilgili farkındalık oluşturmak için www.atesbocekleri.info web sitesi üzerinden “Ben de kayıtsız kalmıyorum!” diyerek ses havuzuna da kayıt bırakarak, kampanyaya destek verdi. Limak Enerji Uludağ Elektrik, kampanya kapsamında Birleşmiş Milletler’in “Dünyayı Turuncuya Boya” çağrısına cevap vererek, ışığı ve umudu simgeleyen turuncu rengini kullanarak hafta boyunca binasını da turuncu renklere büründürdü.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için herkesi bu projelerin bir parçası olmaya davet eden Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Limak Enerji Uludağ Elektrik olarak faaliyet gösterdiğimiz şehirlerde düzenli olarak insana ve hayata değer katan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıyoruz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadın Destek Uygulaması ve UN Women Türkiye Ofisi’nin düzenlediği projeleri faturalarımızda ön plana çıkararak daha çok insana ulaşmasını sağladık. Ayrıca BM Genel Sekreterinin “Dünyayı Turuncuya Boya” çağrısına cevap vererek hafta boyunca binamızı turuncu ile renklendirdik. WEPs imzacısı bir şirket olarak, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için yapılan bu projelere destek vermeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

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